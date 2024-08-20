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國際
2024-08-20 14:56:17

「英國蓋茨」林奇遇沉船失蹤 軟件公司賣惠普遭控抬價詐騙 數周前才脫罪

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林奇與妻子巴卡雷斯。巴卡雷斯在船難中獲救。(互聯網)

林奇與妻子巴卡雷斯。巴卡雷斯在船難中獲救。(互聯網)

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曾被譽為「英國蓋茨」的科技大亨林奇(Mike Lynch)在意大利西西里遇船難，生死未卜。他數周前剛在遭美國惠普(Hewlett-Packard CompanyHP)指控詐騙的訴訟中，獲判無罪。

曾任卡梅倫科技顧問

路透社等媒體報道，59歲的林奇來自英格蘭東部的薩福克(Suffolk)2011年曾任時任首相卡梅倫旗下科技委員會顧問，一度是明星企業家，為英國科技界成功人士代表。

創立英國大型軟件公司

林奇憑藉在劍橋大學的創新研究，創立英國大型軟件公司「Autonomy」，被譽為「英國的蓋茨」(Britain's Bill Gates)。他2011年以110億美元(856.8億港元)Autonomy賣給美國惠普，但一年後，惠普便宣布Autonomy資產減值達88億美元(685.4億港元)，其中超過50億美元(389.4億港元)歸咎於Autonomy的數據誇大。事件讓林奇陷入長達10年的詐騙醜聞，以及訴訟纏身。

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林奇今年3月到三藩市法院出庭。(資料圖片) 林奇與妻子巴卡雷斯育有兩名女兒，分別為21歲和18歲，18歲女兒與林奇遇船難失蹤。(互聯網) 林奇一度被譽為「英國蓋茨」。(路透社) 林奇2019年現身倫敦高等法院。(路透社)

林奇：是惠普失敗 自己是代罪羔羊

檢方指控，林奇擔任Autonomy行政總裁期間參與一宗重大陰謀，企圖在出售前哄抬公司價值來欺騙惠普。去年林奇被從英國引渡到美國受審，如果17項罪名成立，他將面臨20年監禁。結果，林奇被居家監禁一年多後，三藩市山的陪審團今年6月裁定他無罪。

林奇當時表示很高興獲判無罪，並否認有不當行為。他指責惠普破壞了兩間公司的整合，惠普自己失敗，卻讓他成了代罪羔羊。

根據英國《星期日泰晤士報》最新公布的富豪榜，林奇身家約5億英鎊(50.5億港元)

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