「英國蓋茨」林奇遇沉船失蹤 軟件公司賣惠普遭控抬價詐騙 數周前才脫罪

曾被譽為「英國蓋茨」的科技大亨林奇(Mike Lynch)在意大利西西里遇船難，生死未卜。他數周前剛在遭美國惠普(Hewlett-Packard Company，HP)指控詐騙的訴訟中，獲判無罪。

曾任卡梅倫科技顧問

路透社等媒體報道，59歲的林奇來自英格蘭東部的薩福克(Suffolk)，2011年曾任時任首相卡梅倫旗下科技委員會顧問，一度是明星企業家，為英國科技界成功人士代表。

創立英國大型軟件公司

林奇憑藉在劍橋大學的創新研究，創立英國大型軟件公司「Autonomy」，被譽為「英國的蓋茨」(Britain's Bill Gates)。他2011年以110億美元(約856.8億港元)把Autonomy賣給美國惠普，但一年後，惠普便宣布Autonomy資產減值達88億美元(約685.4億港元)，其中超過50億美元(約389.4億港元)歸咎於Autonomy的數據誇大。事件讓林奇陷入長達10年的詐騙醜聞，以及訴訟纏身。