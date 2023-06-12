英航空姐誤觸「逃生梯開關」　航班延誤5小時損失5萬英鎊

英國航空（British Airways）11日發生一宗意外，一架準備從英國希斯洛機場（Heathrow Airport）飛往美國德州奧斯汀（Austin）的飛機，在跑道滑行，正要起飛之際，機上逃生梯卻突然彈出，事後發現原來是一名新人空姐誤觸開關，害得大家虛驚一場，英國航空為此損失5萬英鎊（約50萬港幣）。

召回涉事空姐命再次受訓

就在逃生梯彈出後，飛機緊急停下，當時機場的人員都以為是出了什麼意外，趕緊衝上前準備救援，沒想到卻發現，所有乘客、機組人員，甚至飛機機身都沒有出現任何問題。過沒多久，機上員工才發現，是一名到職不久的空姐，誤觸了逃生梯開關，才釀成這宗意外，不過由於逃生梯無法收放自如，一旦被打開，就需要回到停機坪將飛機抬起，才能收回，因此該班班機旅客被迫全部下機，再搭乘英航新安排的飛機，一來一往耽誤了近5個小時。

事後英國航空立刻將這名出包的空姐召回，並命其馬上停飛並再次接受訓練，這宗意外對英國航空造成了高達5萬英鎊（約50萬港元）的損失，也引發不少社會輿論，不少人認為在今年1月時，英航也有一名空服員發生一模一樣的事，但英國航空沒有記起教訓，特別加強這部分的訓練，還讓這種誇張事情，再度重演。

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