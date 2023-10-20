「莎莉蛋糕澳洲」陷破產管理程序 勾起市民集體回憶

「莎莉，多謝你！」相信不少香港人聽過這經典廣告歌。這個品牌可算是集體童年回憶，昨日不少人擔心它可能要跟大家告別，皆因莎莉蛋糕在澳洲的業務(Sara Lee Australia)進入破產管理程序，尋找「白武士」救亡，目前本港市面不少莎莉蛋糕產品正是在澳洲生產。

澳洲傳媒報道，「Sara Lee Australia」過去12個月持續受營運成本高企及供應鏈問題困擾，已於周二委託管理人，尋求透過出售或重組業務以維持營運。管理人聲言，預計多方都會對「Sara Lee Australia」業務有興趣，將與有關方面盡快達成協議。

名字源自創辦人寶貝女

Sara Lee以其招牌急凍蛋糕、蘋果批、水果酥及雪糕等聞名。品牌是由美國芝加哥的Charles Lubin創立，當時32歲的他於1935年開設名為「Community Bake Shop」的烘焙店，並擴充分店；1949年他研發出一款芝士蛋糕，店舖並改名，以8歲女兒Sara Lee Lubin命名為「Kitchens of Sara Lee」，希望每件產品都像她一樣美麗及完美，並於51年推出流傳後世的「All Butter Pound Cake」，53年再發明急凍版本。至於「Sara Lee Australia」(或稱Sara Lee Holdings Pty Ltd)則於1971年在澳洲新南威爾士州成立，目前公司在該州中部海岸僱有約200人。

本港網民分享另類食法 包括「蒸莎莉」

「Sara Lee Australia」進入破產管理程序，令其招牌急凍蛋糕在本港關注度大增。網民紛紛分享莎莉蛋糕另類食法，包括BBQ、氣炸鍋，甚至是蒸。有網民表示，若直接食用存放在冰格莎莉蛋糕，口感類似雪糕，亦有人推薦食用前放在下格，稍為解凍再食。

也有網民建議把最重牛油味的原味莎莉蛋糕，厚切後BBQ食用，可嘗到外脆內微凍口感，又或加入棉花糖一起燒。但最奇特的方法相信是「蒸莎莉蛋糕」，有網民指由於莎莉蛋糕水分少、質地扎實，蒸過後蛋糕水分增加、質地變軟，是另一種食感。