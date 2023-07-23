「華人神探」李昌鈺遭控近40年前偽造證據　致2人謀殺罪成判監55年

記者張貴翔／綜合報道

知名美國華裔刑事鑑識專家李昌鈺（Henry Lee）近日遭到指控，在將近40年前的一件謀殺案中偽造證據。美國康涅狄格州法官21日認為李昌鈺須為此負責，若遭陪審團定罪的話，可能將支付數千萬美元的天價賠償金。

恐將付數千萬美元賠償金

根據《美聯社》報道，1985年底在美國康涅狄格州新米爾福德（New Milford）發生一宗凶殺案，65歲的被害人卡爾（Everett Carr）遭割喉並狠刺27刀斃命，當時才30歲的博契（Ralph Birch）和17歲的亨寧（Shawn Henning）因為李昌鈺的證詞遭陪審團判刑55年。

但博契跟亨寧分別在2019年獲釋、2018年假釋出獄後，案件竟然在2020年因證據不足撤銷，2人因此對李昌鈺及當年參與調查的8名警員和整個新米爾福德提出訴訟。