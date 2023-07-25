《華爾街日報》：因對華敵意加深 中國資金正從西方世界撤離

《華爾街日報》指，中資的最大接受國是鎳資源豐富的印尼。圖為印尼蘇拉威西省一處鎳礦。(資料圖片)

美國《華爾街日報》(Wall Street Journal)報道，幾年前，中國資金還在收購紐約豪宅和五星級酒店，但隨著西方世界對中國敵意加深，那個時代已結束。

《華爾街日報》指出，中國資金幾年前還在西方發達國家叱吒風雲。從收購紐約豪宅和五星級酒店，到鯨吞瑞士一家化學公司及德國一家具領導地位的機械人科技公司，中國投資者一擲千金，搶購值得炫耀的資產。但那個時代已經結束了。

中資企業｜中資轉向採礦及能源項目

據報道，隨著西方世界對中國資金敵意加深，中國投資者正從西方撤離。愈來愈多中國企業轉戰東南亞工廠及亞洲、中東和南美的採礦和能源項目，中國政府正試圖鞏固與這些地方的聯盟關係，確保獲得關鍵資源。

根據保守派智庫《美國企業研究所》(AEI)整理的一份中資相關初步估計，今年到目前為止，中資的最大接受國是鎳資源豐富的印尼。鎳是許多電動汽車電池的關鍵原料。《華爾街日報》檢視了這份報告。

中資企業｜全球經濟或現新斷層

隨著以美國為首的西方世界與中國關係惡化，中國正在作出因應，中資流動方向的轉向正是這一變化的體現，這些投資也加強了中國與世界其他地區的貿易和投資聯繫，可能在全球經濟中造成新的斷層線。