《華爾街日報》：因對華敵意加深 中國資金正從西方世界撤離

美國《華爾街日報》(Wall Street Journal)報道，幾年前，中國資金還在收購紐約豪宅和五星級酒店，但隨著西方世界對中國敵意加深，那個時代已結束。
《華爾街日報》指出，中國資金幾年前還在西方發達國家叱吒風雲。從收購紐約豪宅和五星級酒店，到鯨吞瑞士一家化學公司及德國一家具領導地位的機械人科技公司，中國投資者一擲千金，搶購值得炫耀的資產。但那個時代已經結束了。
中資企業｜中資轉向採礦及能源項目
據報道，隨著西方世界對中國資金敵意加深，中國投資者正從西方撤離。愈來愈多中國企業轉戰東南亞工廠及亞洲、中東和南美的採礦和能源項目，中國政府正試圖鞏固與這些地方的聯盟關係，確保獲得關鍵資源。
根據保守派智庫《美國企業研究所》(AEI)整理的一份中資相關初步估計，今年到目前為止，中資的最大接受國是鎳資源豐富的印尼。鎳是許多電動汽車電池的關鍵原料。《華爾街日報》檢視了這份報告。
中資企業｜全球經濟或現新斷層
隨著以美國為首的西方世界與中國關係惡化，中國正在作出因應，中資流動方向的轉向正是這一變化的體現，這些投資也加強了中國與世界其他地區的貿易和投資聯繫，可能在全球經濟中造成新的斷層線。
中資企業｜中資撤離西方會帶來甚麼影響？
中資撤離西方可能導致部分國家新增就業減少，也可能使矽谷等一些地區的企業所能利用的資金池縮水。疲軟的中國經濟已讓全球少了一個傳統的增長引擎。
根據最近發布的一項新指標，中國對外直接投資同比下降18%。比起在2016年創下的峰值減少25%，時值海外併購已驟減、中國政府收緊了旨在遏制資金外逃的規定。
中資企業｜中國國內經濟因素
分析人士指，中國國內人民幣疲軟、民營經濟步履艱難，加上政府日益注重加強國內經濟建設，以提高本國自給自足能力，也將抑制中國的對外投資流。
標普全球評級(S&P Global Ratings)亞太區首席經濟學家Louis Kuijs指出：「總括而言，中國向國外發達經濟體輸送投資的空間正在縮小。」
他預期，未來3至5年間，中國海外投資流量不太可能大幅增加。