《華爾街日報》指控吸毒　馬斯克反擊：3年隨機藥檢無發現

馬斯克曾於2018年接受喜劇演員羅根（Joe Rogan）視像訪問時吸食大麻。馬斯克說，自從那次吸了一口大麻後，他同意應美國太空總署要求，接受3年隨機藥檢。

全球首富馬斯克否認吸毒，他在社交平台X親自回應《華爾街日報》報道，稱在3年隨機藥物檢測中，體內沒有發現任何微量的毒品或酒精。他在更貼文留下一個「大便」emoji，直批該報「連當鳥籠下的接屎墊都不配（@WSJ is not fit to line a parrot cage for bird）」。馬斯克的律師亦向《華爾街日報》確認，馬斯克從未試過藥檢不合格，又說《華爾街日報》的報道包括虛假之處。

《華爾街日報》早前引述報道，指馬斯克有長期吸毒的習慣，曾經在各地的私人聚會上，使用迷幻藥、可卡因及搖頭丸等非法藥物，參加者需在聚會上簽署保密協議，或交出手機才能入場。

旗下電動車生產商Tesla和太空探索公司SpaceX的高層擔心馬斯克的情況會對企業造成嚴重影響，特別是恐危及SpaceX與美國政府簽署的數十億美元合約。據報，在2017年SpaceX一次內部全體會議中，馬斯克對着數百名員工作發表演講，但內容毫無條理，而且個人精神錯亂，令在場人士大為驚訝。

承認2018曾吸食「一口大麻」

馬斯克曾於2018年接受喜劇演員羅根（Joe Rogan）視像訪問時吸食大麻。馬斯克說，自從那次吸了一口大麻後，他同意應美國太空總署要求，接受3年隨機藥檢。