《華爾街日報》：TikTok難兌現承諾 仍與中國母公司字節跳動共享美國用戶數據

報道指TikTok承諾隔離美國用戶數據，並成立獨立特殊部門來監督，但恐難以實現這些承諾。(資料圖片)

美國《華爾街日報》報道，TikTok聲稱已「隔離」美國用戶數據，並已投入15億美元(約117億港元)來成立獨立特殊部門來監督。但TikTok員工表示，TikTok有時仍會與中國母公司「字節跳動」共享數據。

報道指，TikTok為讓美國議員相信其安全性，稱已投入15億美元成立一個代號為「德州計劃」(Project Texas)的獨立特殊部門，負責監督TikTok應用程式上的美國數據和內容推薦。

報道：TikTok難兌現承諾

TikTok高層曾公開承諾自願隔離美國用戶數據，並引入工程師和第三方證明，其演算法內容傳輸不受中國干擾，但TikTok至今難以兌現這些承諾。根據TikTok現任和前員工提供的資訊，以及《華爾街日報》檢視過的內部文件，TikTok高層有時會指示員工，與公司其他部門同事及中國母公司「字節跳動」員工分享數據，沒有透過官方管道。而這些資料有時包括使用者電子郵件、生日和IP位址等私隱資訊。