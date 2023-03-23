「蛇貓」照網上瘋傳 亞馬遜雨林罕見貓科動物？

最近網上瘋傳一張「蛇貓」照，相中的貓擁有一身黃黑蛇紋的皮膚。上載者還稱，這是亞馬遜雨林罕見貓科動物，網民紛紛留言問這是真抑或是騙人的。俄羅斯Facebook用戶Alex Vasilev最後揭曉那是假的，是人工智能(AI)軟件創造出來，但他不知那照片的原創者是誰。Vasilev還上載了《自然》周刊由「蛇貓」做封面的照片，令造假更似層層。他說，其帖文無造成傷害，只是展示使用AI圖象軟件可輕易散播假資訊，「造假和欺騙時代只是剛開始，這隻亞馬遜貓只是一個警告和例子」。

AI圖像｜「我第一次見這品種的貓，震撼!!!」

報道指，照片應該是用一隻普通貓與東南亞黃環林蛇的照片結合出來。Vasilev稱，於刪除手機照片時發現這張「蛇貓」照，於本月8日上載到FB，帖文指「Serpens catus(蛇貓)是地球上最罕見貓科動物。這動物居於亞馬遜雨林難以抵達的地區，所以相對地少有研究……」照片獲722次轉載和313個留言，有網民說，「我第一次見這品種的貓，震撼!!!」另有人說，「完全無生物上的聯繫，蛇與貓。拜托停止……只是呃點擊。」Vasilev上周二貼文跟進，承認那照片是假的，他亦於YouTube的片段中說原圖應該是他從FB下載，並呼籲原創者接觸他。

AI圖像軟件技術的幾可亂真早已引起關注，大眾難以分辨其真假。之前一名攝影師在Instagram上載一批漂亮的人物照，獲近2.9萬追隨者，但他最後承認那是AI軟件「創造」的人物，再加P圖修飾。部分追隨者批評其做法，認為自己受騙。