「蠢女孩」受同學欺凌老師冷待轉校3次 驚揭智商高過愛因斯坦 11歲讀碩士人生大逆轉

墨西哥一名女童，自小被指有語言障礙，更因此在學校被同學欺凌，連老師也嫌棄她。誰又會想到她不但不蠢，更是一名天才兒童？幸有一位心理醫生獨具慧眼，看出她有異常天賦，改變了她的人生。現年11歲的她已在攻讀碩士學位，其志向遠大，目標是成為太空人，為人類殖民火星出一分力。
居於墨國首都墨西哥城的11歲女孩桑切斯(Adhara Pérez Sánchez)，從小在低收入社區長大，3歲時被診斷出發展障礙，經歷過許多困難，包括被同學和老師霸凌，換了三間學校。
母親不久發現她在家自學代數，並記得化學元素表，起初還不以為意，以為女兒因在家太沉悶而學會這些東西，但其後帶她去看心理醫生，即出現「大逆轉」。醫生發現桑切斯智商超過一般人，建議讓她入讀專收天才兒童的特殊學校CEDAT。學校經評估後，發現桑切斯的IQ達162，比物理學家愛因斯坦和霍金的160還要高。桑切斯的天賦被發掘後，5歲已完成小學課程、6歲從中學學業，之後取得系統工程學士學位。
桑切斯其實在數年前已獲報道，她目前正在攻讀數學碩士學位，早前受訪談及夢想時說「我想去太空，殖民火星。若你不喜歡目前身處的環境，就去想像你想去哪裡吧。我希望進入美國太空總署(NASA)，那值得一試」。她目前正協助墨西哥太空總署，向女孩宣揚太空探索。