「蠢女孩」受同學欺凌老師冷待轉校3次 驚揭智商高過愛因斯坦 11歲讀碩士人生大逆轉

墨西哥一名女童，自小被指有語言障礙，更因此在學校被同學欺凌，連老師也嫌棄她。誰又會想到她不但不蠢，更是一名天才兒童？幸有一位心理醫生獨具慧眼，看出她有異常天賦，改變了她的人生。現年11歲的她已在攻讀碩士學位，其志向遠大，目標是成為太空人，為人類殖民火星出一分力。

居於墨國首都墨西哥城的11歲女孩桑切斯(Adhara Pérez Sánchez)，從小在低收入社區長大，3歲時被診斷出發展障礙，經歷過許多困難，包括被同學和老師霸凌，換了三間學校。