《街頭霸王》尚格雲頓1994年電影 至今仍為遊戲公司年賺數千萬日元

《街頭霸王(Street Fighter)》作為傳奇經典格鬥遊戲，自1987年首次推出以來，已經推出了多部遊戲和衍生漫畫、動畫等作品，為遊戲公司Capcom帶來巨額收益。最近有消息指《街頭霸王》將再次翻拍真人改編電影，至於其在1994年上映的真人電影版本，原來至今仍為Capcom源源不斷地提供收入。

近日有日本網民出席Capcom業績股東大會，管理層透露該部1994年由著名動作影星尚格雲頓領銜主演的《街霸》真人版電影，至今還在為公司源源不斷地提供收益，甚至達到了每年千萬日元。

全球票房1億美元 卻被視為「爛片」

當年《街頭霸王》熱潮紅爆全球，故根據系列遊戲改編的電影雖然收獲了超過1億美元的全球票房，惟故事被批評改到「四不像」，被遊戲迷及影迷惡評視為「爛片」，成為Capcom「黑歷史」。故事講述由尚格雲頓主演的美國「軍佬」古烈上校，與聯合國維和部隊對抗由奸角赤目司令率領的犯罪集團，惟由於尚格雲頓是當時超級大牌明星，令其他預算變得捉襟見肘，雖然真人電影中的角色造型和原作差不多，但是整個劇本以及其他人氣角色因迎合荷里活元素被改得面目全非，尤其是玩家們喜歡的兩大主角隆、健竟成為「二打六」閒角，令粉絲非常不滿。