「諾基亞狂迷」收藏3615部手機 家中如博物館 破健力士紀錄(多圖有片)

於巴塞隆拿居住的費爾南德斯(Wences Palau Fernandez) 收藏擁有3,615款不同的手機，成為全球手機收藏量最多的人。(健力士影片截圖)

在智能手機還未面世的年代，諾基亞（Nokia）曾雄霸全球手機市場，當年驚人銷量迄今仍難被超越。西班牙一名對諾基亞手機情有獨鍾的男子，16年來收集3,615部獨特手機，打破健力士世界紀錄，比舊紀錄多出逾100部。

《健力士世界紀錄》確認，於巴塞隆拿居住的費爾南德斯(Wences Palau Fernandez) 收藏擁有3,615款不同的手機，成為全球手機收藏量最多的人，超越了2023年由羅馬尼亞收藏家Andrei Bilbie Argentis 創下的3,456款紀錄。

1999年聖誕獲贈灰色3210 自此不能自拔

費爾南德斯表示，在1999年聖誕節獲贈一部灰色諾基亞3210，自此沉迷不能自拔，2008開始收集以前買不起的諾基亞手機，到2018年已經收集了700多種不同的諾基亞型號，並開始收集其他品牌以及尚未上市的手機，收藏範圍至其他品牌及未曾商業化的原型手機，包括西門子、NEC、摩托羅拉、黑莓、三星、HTC、蘋果等品牌，其家中藏恍如一個小型博物館，亦似一間二手手機店。