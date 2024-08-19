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國際
2024-08-19 16:05:47

「諾基亞狂迷」收藏3615部手機 家中如博物館 破健力士紀錄(多圖有片)

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於巴塞隆拿居住的費爾南德斯(Wences Palau Fernandez) 收藏擁有3,615款不同的手機，成為全球手機收藏量最多的人。(健力士影片截圖)

於巴塞隆拿居住的費爾南德斯(Wences Palau Fernandez) 收藏擁有3,615款不同的手機，成為全球手機收藏量最多的人。(健力士影片截圖)

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在智能手機還未面世的年代，諾基亞（Nokia）曾雄霸全球手機市場，當年驚人銷量迄今仍難被超越。西班牙一名對諾基亞手機情有獨鍾的男子，16年來收集3,615部獨特手機，打破健力士世界紀錄，比舊紀錄多出逾100部。

於巴塞隆拿居住的費爾南德斯(Wences Palau Fernandez) 收藏擁有3,615款不同的手機，成為全球手機收藏量最多的人。(健力士影片截圖) 於巴塞隆拿居住的費爾南德斯(Wences Palau Fernandez) 收藏擁有3,615款不同的手機，成為全球手機收藏量最多的人。(健力士影片截圖) 於巴塞隆拿居住的費爾南德斯(Wences Palau Fernandez) 收藏擁有3,615款不同的手機，成為全球手機收藏量最多的人。(健力士影片截圖) 於巴塞隆拿居住的費爾南德斯(Wences Palau Fernandez) 收藏擁有3,615款不同的手機，成為全球手機收藏量最多的人。(健力士影片截圖) 於巴塞隆拿居住的費爾南德斯(Wences Palau Fernandez) 收藏擁有3,615款不同的手機，成為全球手機收藏量最多的人。(健力士影片截圖) 於巴塞隆拿居住的費爾南德斯(Wences Palau Fernandez) 收藏擁有3,615款不同的手機，成為全球手機收藏量最多的人。(影片截圖)

《健力士世界紀錄》確認，於巴塞隆拿居住的費爾南德斯(Wences Palau Fernandez) 收藏擁有3,615款不同的手機，成為全球手機收藏量最多的人，超越了2023年由羅馬尼亞收藏家Andrei Bilbie Argentis 創下的3,456款紀錄。

1999年聖誕獲贈灰色3210 自此不能自拔

費爾南德斯表示，在1999年聖誕節獲贈一部灰色諾基亞3210，自此沉迷不能自拔，2008開始收集以前買不起的諾基亞手機，到2018年已經收集了700多種不同的諾基亞型號，並開始收集其他品牌以及尚未上市的手機，收藏範圍至其他品牌及未曾商業化的原型手機，包括西門子、NEC、摩托羅拉、黑莓、三星、HTC、蘋果等品牌，其家中藏恍如一個小型博物館，亦似一間二手手機店。

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費爾南德斯說，除了諾基亞在市場上推出的所有手機之外，亦獲得沒有上市銷售的原型機，而他的收藏品中包括諾基亞3220星球大戰第三集系列的Yoda、Starfighter、Obi-Wan Kenobi、Cyborg 和 Padawan 版本。他計劃繼續擴展收藏，未來能展示更多獨特的型號。他創建了「諾基亞項目夢想」（Nokia Project Dream）網站來記錄他收藏手機的過程，並與世界各地的同好分享。

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