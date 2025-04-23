「讓美國再次健康」 特朗普政府計劃逐步淘汰食用人造色素

特朗普政府周二(22日)宣布，計劃從美國食品和飲品供應中，逐步淘汰人造色素。
衛生部長小羅拔‧甘迺迪在記者會上表示，要以「讓美國再次健康」為口號，徹底改革美國的食品體系，將推動在2026年底前逐步淘汰8種已獲批准的食用人造色素。
FDA局長：人造色素與多種疾病有關
此舉是以拜登政府禁用「紅色3號」(Red 3)色素的措施為基礎，不僅加快禁令的實施流程，還要求國家衛生研究院(NIH)就食品添加劑對兒童發展的影響，展開全面研究。
食品及藥物管理局(FDA)局長馬凱利指出：「過去50年，美國兒童日漸暴露在人工合成化學物質毒害的環境下。」他引述一些研究指，人造色素與多種健康問題有關，包括專注力失調及過度活躍症(ADHD)、糖尿病、癌症、基因組異常、腸胃問題等。
衛生部長：人造色素是關乎生存的威脅
小羅拔‧甘迺迪則指，廣泛而言，食用人造色素及食品添加劑問題已成為「關乎生存」的威脅。他說：「當我叔叔在1960年代擔任總統時，美國人是全世界最健康的，而國民普遍相信，我們之所以能成為一個自由、勇敢的國家，正是因為民眾身體強壯。」
非牟利組織「公共利益科學中心」負責人盧里表示，從石油提取的8種合成人造色素中，黃色5號、黃色6號和紅色40號的使用量最大。
這些人造色素廣泛存在於各種產品中，包括飲品、糖果、穀物片、醬料和乳製品等。盧里說：「這些色素毫無營養價值，它們存在的意義就是誤導消費者，讓食物看來更紅、更藍、更像水果或更具吸引力。所有目的都是為了提高銷量，對美國民眾沒有任何好處。」