「讓美國再次健康」 特朗普政府計劃逐步淘汰食用人造色素

特朗普政府周二(22日)宣布，計劃從美國食品和飲品供應中，逐步淘汰人造色素。

衛生部長小羅拔‧甘迺迪在記者會上表示，要以「讓美國再次健康」為口號，徹底改革美國的食品體系，將推動在2026年底前逐步淘汰8種已獲批准的食用人造色素。

FDA局長：人造色素與多種疾病有關

此舉是以拜登政府禁用「紅色3號」(Red 3)色素的措施為基礎，不僅加快禁令的實施流程，還要求國家衛生研究院(NIH)就食品添加劑對兒童發展的影響，展開全面研究。

食品及藥物管理局(FDA)局長馬凱利指出：「過去50年，美國兒童日漸暴露在人工合成化學物質毒害的環境下。」他引述一些研究指，人造色素與多種健康問題有關，包括專注力失調及過度活躍症(ADHD)、糖尿病、癌症、基因組異常、腸胃問題等。

