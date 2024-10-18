「貧民窟」住宿每晚41蚊　預約至2026年　比五星酒店更搶手(有片)

泰國近期出現一間大受歡迎的貧民窟風民宿，竟然比五星級酒店更搶手，預約已漢至2026年。這間位於曼谷市中心的泰式木製已有30年屋齡的舊屋，在Airbnb上以「老板房」(Boss room)之名出租，每人每晚住宿僅需要約23令吉(約41.5港元)，不過它比五星級酒店還難訂，部分房間已預約滿至2026年。

綜合報道，屋內有4間房提供租客獨立住宿，基本生活用品、Wi-Fi之外，網上相片顯示，民宿設施相當簡陋，房間沒有冷氣，只有風扇，租客要共用廁所，如廁後要自己沖馬桶，有房間出入甚至要爬梯；住客睡在沒有床架、單薄的床墊上，設有蚊帳，可謂盡顯「家徒四壁」。雖然如此，房間吸引不少網紅前往「朝聖」。