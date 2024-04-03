被視為對日本以至國際足球影響深遠的日本漫畫《足球小將》，將會在明日（4日）發售最新的一本單行本，之後的故事將會在網上以鉛筆畫的方式連載餘下的故事。

自1981年開始連載的《足球小將》，在漫畫家高橋陽一宣布退休之後，將會結束43年的連載。出版的集英社今日（3日）表示，在《足球小將Magazine vol.20》後，連載會在今年夏天開始轉到新設的網站，以鉛筆畫的方式連載餘下的故事。新網站以《足球小將World》為名，並會在明日開始連載最新《足球小將Rising Sun FINAL》的27頁故事。