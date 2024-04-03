被視為對日本以至國際足球影響深遠的日本漫畫《足球小將》，將會在明日（4日）發售最新的一本單行本，之後的故事將會在網上以鉛筆畫的方式連載餘下的故事。
自1981年開始連載的《足球小將》，在漫畫家高橋陽一宣布退休之後，將會結束43年的連載。出版的集英社今日（3日）表示，在《足球小將Magazine vol.20》後，連載會在今年夏天開始轉到新設的網站，以鉛筆畫的方式連載餘下的故事。新網站以《足球小將World》為名，並會在明日開始連載最新《足球小將Rising Sun FINAL》的27頁故事。
《足球小將》新網站連結
已屆63歲的高橋陽一早前表示，因為自己的體力開始下降，難以應付每周追趕漫畫的進度，因此決定結束《足球小將》的故事。他解釋，在網站以鉛筆畫的方式，可以讓他更快完成作畫，也有利於繼續完成餘下的故事。高橋在最終話的感想表示，自己雖然打算退休，不過仍然很喜歡創作，故未來可能會半退休的方式繼續創作作品。他又指，用鉛筆畫記述故事讓他回想作為漫畫家的原點，在自己小學時用鉛筆畫漫畫與同學及友人分享。
漫畫的《足球小將Rising Sun》第20卷以及《足球小將MEMORIES》會在6月4日於日本同日發售，而之後6月8日高橋陽一也會在新宿一間書店舉行簽名會。