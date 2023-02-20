《銀河鐵道999》作者松本零士心臟衰竭逝世　享年85歲

日本著名電影公司東映今(20日)公布，《宇宙戰艦大和號》動畫導演、《銀河鐵道999》、《千年女王》漫畫原作者松本零士，於2月13日上午因急性心臟衰竭，於東京都內醫院逝世，享年 85歲。而松本的葬禮已在妻子牧美也子、家人親友陪伴下完成。
4年前曾於意大利中風送院
事實上，4年前松本就曾於意大利，因中風而昏迷緊急送院。2019年，松本亦在參加《銀河鐵道999》放映會時，出現口齒不清等異常情況，由工作人員陪同返回飯店。其後再因暈倒緊急送院，當時情況嚴重，之後有傳松本身體狀況逐漸虛弱。
代表作包括《銀河鐵道999》、《千年女王》等
松本零士出生於1938年1月25日，生於福岡縣久留米市。 6歲開始習畫，9歲因看到手塚治虫的《新金銀島》而立志成為漫畫家。自1957年，於《少女》雜誌發表《黑色花瓣》，早期是一位少女漫畫家，1968年起轉戰青年漫畫界，創作《銀河鐵道999》、《千年女王》、《宇宙海盜夏羅古》等名作。
松本先生所屬事務所社長松本摩紀子就松本逝世一事指，「漫畫家松本零士已踏上了星海之旅，他能以漫畫家的身份持續創造故事，應該是件相當幸福的事。松本先生常言道：『在時間巨輪的交集處，我們將再次相遇』，我們相信他的話，期待再偶的那一天。」她續指，要感謝一直支持松本的眾多粉絲，以及所有幫助將故事，傳播到世界各地的業界人士。同時亦要感謝，照顧過松本的各地政府和組織，以及由年輕年代開始，就跟松本一起切磋琢磨畫技的漫畫家們，以及松本離世時支持他們的醫護人員。