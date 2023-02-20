《銀河鐵道999》作者松本零士心臟衰竭逝世　享年85歲

日本著名電影公司東映今(20日)公布，《宇宙戰艦大和號》動畫導演、《銀河鐵道999》、《千年女王》漫畫原作者松本零士，於2月13日上午因急性心臟衰竭，於東京都內醫院逝世，享年 85歲。而松本的葬禮已在妻子牧美也子、家人親友陪伴下完成。

4年前曾於意大利中風送院

事實上，4年前松本就曾於意大利，因中風而昏迷緊急送院。2019年，松本亦在參加《銀河鐵道999》放映會時，出現口齒不清等異常情況，由工作人員陪同返回飯店。其後再因暈倒緊急送院，當時情況嚴重，之後有傳松本身體狀況逐漸虛弱。