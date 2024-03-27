有看過電影《鐵達尼號》（Titanic）的人相信都對最後男女主角Rose（琦溫斯莉飾）及Jack（李安納度狄卡比奧飾）在海上漂浮對話的場景不陌生。而當時救了Rose的「救命之門」，上周在美國一場拍賣會上以71.87萬美元（約562萬港元）的天價成交。

據英國《衛報》報道，占士金馬倫執導的電影《鐵達尼號》中具有代表性的道具門，是在片中救了Rose一命的重要功臣。而在感人場景中出現的木門，上周於美國海瑞得拍賣行（Heritage Auctions）舉辦的拍賣會上以71.87萬美元的價格拍出，不過拍賣行並沒有提供中標者資訊。