「間諜白鯨」獲英國富豪眷顧　在挪威設鯨魚保護區(有片)

挪威北方漁村2019曾出現一隻疑似來自俄羅斯的「間諜白鯨」，當時引起網路熱議，白鯨在過去幾年一直沒有離開該漁村，但前路未明，近日牠獲得1名英國富豪關注，決定籌集資金在挪威峽灣創建「世界上第一個開放水域鯨魚保護區」，以避免牠受船隻交通的影響。
英國《衛報》(The Guardian)報道，挪威北方漁村有漁夫於2019曾出現一隻綁著印有「聖彼得堡裝備」字樣的背帶、且相當親人的白鯨「Hvaldimir」，由於俄羅斯冷戰時期曾推動「海洋動物軍事訓練」，讓外界認為這頭白鯨極可能是俄羅斯派出的「動物間諜」。
漁夫將背帶割斷後，Hvaldimir仍然留在當地海域，慢慢亦習慣了人類，但該區有船隻往來，Hvaldimir曾因太接近船隻而受傷，對牠的生命安全構成隱憂，更曾一度傳出牠已死。Hvaldimir的故事感動了1位英國前房地產大亨Adam Thorpe，他決定成立慈善機構「OneWhale」，為Hvaldimir的監測和保護提供資金，並資助創建保護區的研究。
冀白鯨可自己捕食 盡可能自然生活
Adam Thorpe表示，每個人都從YouTube上的影片愛上這隻鯨魚，我2019年在國家地理雜誌看到相關文章後為牠的生活感到擔憂，他指，Hvaldimir顯然已被馴化並具有出色個性，如果能建立一個保護區來保護鯨魚免受船隻交通的影響，意味Hvaldimir可以自己捕食並過一個盡可能自然的生活。
「OneWhale」計畫得到當地政府的支持，並與社區合作創建保護區，該保護區將足夠容納許多經過人類訓練並習慣於圈養的鯨魚，該項目希望讓鯨魚能夠自我捕獵並相互互動、最終被放歸野外。Adam Thorpe認為，這樣會比動物學家提出的一些建議要好，比如將Hvaldimir圈養在水族館裡。