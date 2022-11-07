「間諜白鯨」獲英國富豪眷顧　在挪威設鯨魚保護區(有片)

挪威北方漁村2019曾出現一隻疑似來自俄羅斯的「間諜白鯨」，當時引起網路熱議，白鯨在過去幾年一直沒有離開該漁村，但前路未明，近日牠獲得1名英國富豪關注，決定籌集資金在挪威峽灣創建「世界上第一個開放水域鯨魚保護區」，以避免牠受船隻交通的影響。

英國《衛報》(The Guardian)報道，挪威北方漁村有漁夫於2019曾出現一隻綁著印有「聖彼得堡裝備」字樣的背帶、且相當親人的白鯨「Hvaldimir」，由於俄羅斯冷戰時期曾推動「海洋動物軍事訓練」，讓外界認為這頭白鯨極可能是俄羅斯派出的「動物間諜」。

漁夫將背帶割斷後，Hvaldimir仍然留在當地海域，慢慢亦習慣了人類，但該區有船隻往來，Hvaldimir曾因太接近船隻而受傷，對牠的生命安全構成隱憂，更曾一度傳出牠已死。Hvaldimir的故事感動了1位英國前房地產大亨Adam Thorpe，他決定成立慈善機構「OneWhale」，為Hvaldimir的監測和保護提供資金，並資助創建保護區的研究。