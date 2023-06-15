「集齊」六大元素 土星衛星或存在生命

科學家在土星的衛星「土衛二」(Enceladus)冰下海洋噴出的冰晶中，檢測到高濃度的化學元素「磷」(phosphorus)，再加上之前已發現的另外5種元素，意味「土衛二」已「集齊」孕育生命所需的全部6種元素，令其孕育生命可能性進一步增加。

上述發現由美國太空總署(NASA)及歐洲太空總署(ESA)等在1997年發射的太空探測器卡西尼號(Cassini)收集的數據而來。卡西尼號是第一艘繞行土星的太空船，在04至17年間探測土星這個氣體巨星、土星環及其衛星，至17年9月在土星大氣層中銷毀。