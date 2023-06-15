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國際
2023-06-15 18:15:35

「集齊」六大元素 土星衛星或存在生命

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土衛二。(互聯網)

土衛二。(互聯網)

科學家在土星的衛星「土衛二」(Enceladus)冰下海洋噴出的冰晶中，檢測到高濃度的化學元素「磷」(phosphorus)，再加上之前已發現的另外5種元素，意味「土衛二」已「集齊」孕育生命所需的全部6種元素，令其孕育生命可能性進一步增加。

上述發現由美國太空總署(NASA)及歐洲太空總署(ESA)等在1997年發射的太空探測器卡西尼號(Cassini)收集的數據而來。卡西尼號是第一艘繞行土星的太空船，在04至17年間探測土星這個氣體巨星、土星環及其衛星，至17年9月在土星大氣層中銷毀。

今次發現是卡西尼號收集「土衛二」南極冰下海洋噴發冰晶的數據而來。(互聯網)

今次發現是卡西尼號收集「土衛二」南極冰下海洋噴發冰晶的數據而來。(互聯網)

土衛二｜卡西尼號收集「土衛二」南極冰下海洋噴發冰晶

科學家之前已從卡西尼號數據發現，「土衛二」的冰晶包含豐富礦物質及複雜的有機化合物，包括6種生物所需化學元素的其中5種，即碳、氧、氫、氮及硫，而直至現在終找到「最後一塊拼圖」︰第6種、亦是當中最稀少的化學元素磷，對於DNA結構、細胞膜以及運載能量分子屬不可缺少一的環。研究的首席作者、柏林自由大學的行星科學家波斯特伯格表示：「這是首次在地球以外的海洋中發現這種必需元素。」

據稱，今次發現從卡西尼號飛越「土衛二」南極冰下海洋的噴發間隙時，收集到的冰晶數據而來，而有關發現令「土衛二」成為太陽系除地球外有可能適合微生物生存的重要地點。但科學家強調，磷及複雜的有機化合物、水和其他構建生命的基本元素存在，只代表像「土衛二」這種地方可能適合生物，並不意味已經存在生命。

卡西尼號對土星環及土星的衛星進行超過13年的探測任務。(互聯網)

卡西尼號對土星環及土星的衛星進行超過13年的探測任務。(互聯網)

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