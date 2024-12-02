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國際
2024-12-02 19:54:22

「韓國流行周五下班去中國」成熱搜 韓人快閃遊激增 阿珠媽超市掃貨(有片)

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南韓人流行「快閃遊中國」。圖為網上有片段可見有韓婦在內地超市掃貨。(互聯網)

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「韓國流行周五下班去中國」周一名列內地微博熱搜第一位！自內地上月初向南韓實施免簽證入境以來，前往內地旅行的南韓人大增，當中不少是年輕人，趁周五下班去來華一趟。亦有不少人跟港人北上購物一樣，到超市「掃貨」，驚訝價廉物美。

旅遊網站攜程周一公布數據，指11月8日對韓實施免簽以來，截至本月2日南韓入境遊訂單按月增約15%，按年更增逾150%。最受南韓旅客歡迎的城市依次是上海、青島、北京、廣州、深圳、大連、杭州、延吉及成都等。當中上海的南韓旅客按月增逾40%、按年增逾180%。

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阿珠媽在內地超市掃貨，滿載而歸。(互聯網) 阿珠媽在內地超市掃貨，滿載而歸。(互聯網) 阿珠媽在內地超市掃貨，滿載而歸。(互聯網) 阿珠媽在內地超市掃貨，滿載而歸。(互聯網) 阿珠媽在內地超市掃貨，滿載而歸。(互聯網) 阿珠媽在內地超市掃貨，滿載而歸。(互聯網) 阿珠媽在內地超市掃貨，滿載而歸。(互聯網) 阿珠媽在內地超市掃貨，滿載而歸。(互聯網) 阿珠媽在內地超市掃貨，滿載而歸。(互聯網) 阿珠媽在內地超市掃貨，滿載而歸。(互聯網) 阿珠媽在內地超市掃貨，滿載而歸。(互聯網) 阿珠媽在內地超市掃貨，滿載而歸。(互聯網) 阿珠媽在內地超市掃貨，滿載而歸。(互聯網) 阿珠媽在內地超市掃貨，滿載而歸。(互聯網) 阿珠媽在內地超市掃貨，滿載而歸。(互聯網) 阿珠媽在內地超市掃貨，滿載而歸。(互聯網) 阿珠媽在內地超市掃貨，滿載而歸。(互聯網) 阿珠媽在內地超市掃貨，滿載而歸。(互聯網) 阿珠媽在內地超市掃貨，滿載而歸。(互聯網) 阿珠媽在內地超市掃貨，滿載而歸。(互聯網) 阿珠媽在內地超市掃貨，滿載而歸。(互聯網) 阿珠媽在內地超市掃貨，滿載而歸。(互聯網) 阿珠媽在內地超市掃貨，滿載而歸。(互聯網) 阿珠媽在內地超市掃貨，滿載而歸。(互聯網)

韓年輕人「來一場說走就走的中國旅行」

數據並顯示，近40%南韓旅客選擇在周五或六來華，正好印證了「韓國流行周五下班去中國」現象。內媒報道指，很多南韓年輕人利用休息時間，「來一場說走就走的中國旅行」。據報從南韓出發飛到內地，最快只需個多小時，隨著免簽除去了繁複手續及費用，釋放來華旅遊的需求。有南韓旅行社表示，上月1日至21日間，該公司的中國旅遊訂單環比增長75%，其中上海訂單更飆升178%。

阿珠媽內地超市買蔬果 大讚便宜又新奇

網上亦有片段展示南韓旅客逛內地超市，並被價廉物美及新奇的產品驚艷，包括驚嘆內地有紅色香蕉、珍珠柿、綠色茄子及巨型藍莓等產品，其中巨型藍莓「在韓國吃不到」，而且一大盒只需49元(人民幣、下同)，反觀南韓一小盒藍莓已須20至30元；片段也見南韓婦人買菜，指南韓的菜價貴中國6倍；亦可見她「掃」豆芽、紅蘿蔔、木耳及核桃等，一共花了930元。微博上亦可見有南韓旅客被內地10元4個的西瓜震懾，指如此大的西瓜在南韓要100元才買到。

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