「韓國流行周五下班去中國」成熱搜 韓人快閃遊激增 阿珠媽超市掃貨(有片)

「韓國流行周五下班去中國」周一名列內地微博熱搜第一位！自內地上月初向南韓實施免簽證入境以來，前往內地旅行的南韓人大增，當中不少是年輕人，趁周五下班去來華一趟。亦有不少人跟港人北上購物一樣，到超市「掃貨」，驚訝價廉物美。

旅遊網站攜程周一公布數據，指11月8日對韓實施免簽以來，截至本月2日南韓入境遊訂單按月增約15%，按年更增逾150%。最受南韓旅客歡迎的城市依次是上海、青島、北京、廣州、深圳、大連、杭州、延吉及成都等。當中上海的南韓旅客按月增逾40%、按年增逾180%。