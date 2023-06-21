《韓國達人秀》歌手崔成奉陳屍家中　曾謊稱患癌騙取捐款YouTube：用生命償還罪過

記者彭巧蓁／綜合報道

南韓歌手崔成奉由選秀節目《韓國達人秀》出身，以深情且富有技巧的歌聲走紅，還被譽為韓國版的「蘇珊大嬸」。未料今年才33歲的他，20日竟傳出被發現疑似輕生陳屍在家中，警方正在調查中。

2021年捲入謊稱患癌騙取捐款醜聞

崔成奉雖然長相平凡，但靠著優美的嗓音以及感人的成長故事獲得不少粉絲支持，形象良好。不過他在2021年捲入謊稱罹癌騙取粉絲捐款的醜聞，當時崔成奉對外聲稱自己罹患多重器官的癌症，包括直腸、甲狀腺和肝癌等等，而且已是第三期，許多粉絲不捨，紛紛慷慨解囊希望能幫助他度過抗癌難關。沒想到這一切都被一位資深媒體人李鎮浩踢爆是謊言，不但如此，崔成奉還將捐款全用在娛樂上，包括買名車和上酒店。當時崔成奉第一時間否認指控，但之後表示會將捐款全部還給粉絲，接著便消失在螢光幕前。

據《韓聯社》報道指出，崔成奉20日突然在他的YouTube頻道PO出一段文字表示，「我對那些遭受我愚蠢的錯誤和傷害的人表示由衷的抱歉，我一再犯錯」還說會用生命償還罪過。而據警方21日消息，20日上午9時41分左右，警方和消防部門在首爾江南區驛三洞的家中發現崔成奉陳屍家中。警方根據現場情況以及他留下的遺書，認為崔成奉是輕生，目前正在對家屬和熟人進行調查。

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