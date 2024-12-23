《飛黃騰達》製作人主理美英關係 特朗普任命英國特使再惹議

美國總統當選人特朗普上周六任命他多年前擔綱演出的職場真人騷《飛黃騰達》的金牌製作人伯內特(Mark Burnett)，出任下屆政府新設的英國特使。然而，特朗普早前已公布美國駐英大使的提名，外界憂慮兩人職權可能重疊。 特朗普在他創立的社交平台「Truth Social」發文說，伯內特「在電視圈和商界的傑出職業生涯，獨一無二地給了此一重要角色(英國特使的)外交敏銳度和國際辨識度兩大特質」；並說明伯內特的「工作範圍在於鞏固(美英)外交關係，聚焦各項有著共同利益的領域，包括貿易、投資機會及文化交流」。

曾製作多個熱播電視節目 64歲的伯內特在倫敦出生，曾在英國陸軍傘兵團服役，1982年移居美國，曾參與製作多個熱播電視節目，憑著由特朗普主持的《飛黃騰達》一炮而紅。他製作的真人騷《生還者》(Survivor)，自2000年以來在美國歷久不衰，至今已到了第47季。其他受歡節目還包括《美國好聲音》(The Voice)和創業真人騷《Shark Tank》等。此外，他曾奪13項艾美獎，也曾任美高梅電視公司主席。 伯內特最大的成就莫過於《飛黃騰達》，這個於2004年首播、多次改版下播了15季的真人騷，普遍被認為是特朗普2015年投入總統選舉之前，讓他成為美國家傳戶曉人物的關鍵。伯內特2018年在《紐約客》中寫道，「『飛黃騰達』重新神話化了他(特朗普)……讓他搖身成為美國成功的偶像」。

特朗普早前已宣布提名共和黨金主、投資銀行家斯蒂芬斯出任美國駐英大使。今次英國特使的角色將有別於駐英大使，也毋須參議院批准，只須通過參議院的人事審查即可上任。分析指，美國總統有任命特使負責重點議題的慣例，例如中東、烏克蘭、北韓問題特使等，拜登政府則未設英國特使一職。 美國駐英大使館官網列明大使除了負責使館各部門的工作外，還會協調美國政府所有部門、機構與駐英代表的活動。外界正關注伯內特擔任英國特使與駐英大使的職權會否重疊。