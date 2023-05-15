「食肉毒品」橫行 洛杉磯變「喪屍城」合法難以取締 當局束手(有片)

這種被稱為「殭屍毒品」的藥物原名為甲苯噻嗪(xylazine)，是一種用於牛和馬的獸醫鎮靜劑。現在它充斥著美國非法藥物市場，毒販常將它與可卡因和海洛因攙雜。但它更常用於攙入芬太尼(Fentanyl)——一種已經使成千上萬美國人喪生的極度致命合成鴉片類藥物。

Tranq｜洛杉磯市議員︰子女上學要「跨過針筒和排泄物」

當地傳媒近日拍到許多因使用「tranq」而蜷曲在地的人。有市議員指其子女上學時，不得不「跨過針筒」和「人類排泄物」，因為無家可歸者在居民區露宿。醫護人員表示xylazine引起的傷口看起來像是「從內部腐蝕皮膚」。

加州及洛杉磯等地的政客及領袖曾多次嘗試以不同政策，解決無家可歸和藥物成癮人口日益嚴重的問題。但以去年舊金山市區的Tenderloin中心為例，這個耗資2,200萬美元的設施，原本旨在緩解市區的毒品和無家可歸危機，卻未能達到預期效果。在運行的前4個月裡，該中心總共接待了逾2.3萬人，卻僅轉介了18個個案。除了加州外，美國最少36個州份亦有人濫用xylazine。