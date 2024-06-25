《魔盜王》男演員滑浪遭鯊魚襲擊慘死　四肢僅剩一半

Tamayo Perry是世界知名的職業滑浪手，亦是救生員和滑浪教練。報道指，他於23日在歐胡島北岸的馬拉埃卡哈納海灘(Malaekahana) 擔任救生員，他下午約1時，利用休息時間去衝浪，詎料發生事故。有目擊者表示，Tamayo Perry滑浪期間被鯊魚襲擊，他的一隻手臂和一條腿被咬斷，各人隨即通報求救。救援人員駕駛水上電單車前往救援，將Tamayo Perry送上岸並進行心肺復甦，惟最終傷重不治。有報道指，Tamayo Perry被發現時四肢只剩一半。初步研判是被鯊魚啃咬致死。事發後，海洋安全人員在該地區張貼鯊魚出沒警告。

曾客串《魔盜王》(Pirates of the Caribbean)等多部電影的美國滑浪好手Tamayo Perry周日(23日)在夏威夷滑浪時遭鯊魚攻擊身亡，遺體被發現時四肢只剩一半，終年49歲。

市長 ： Tamayo Perry 離世是檀香山市損失

Tamayo Perry的死訊傳出後，檀香山市長Rick Blangiardi對事件表示震驚，指Tamayo Perry是一位傳奇水上運動員，備受尊崇，他的離世是檀香山市的損失。檀香山海洋安全局代理局長Kurt Lager讚揚Tamayo Perry是一名「受到所有人喜愛」的救生員和職業衝浪運動員，在世界各地和歐胡島北岸都享有盛譽，並向其家人表示哀悼。

根據公開資訊，Tamayo Perry於1975年出生於歐胡島，12歲開始衝浪，1999年贏得「管形巨浪大師賽」(Pipeline Masters)冠軍，2005年已被公認為管形巨浪(Pipeline)最傑出的選手之一。