《魷魚遊戲2》上架在即　澳洲麥當勞推聯乘套餐玩椪糖挑戰(有片)

由Netflix製作的全球大熱韓劇《魷魚遊戲》(Squid Game)第二季將於Boxing Day 26日上架，一連串宣傳活動陸續在世界各地展開；除了法國巴黎、泰國曼谷等舉辦實體活動，澳洲麥當勞也推出限量聯名套餐，並加入經典「椪糖挑戰」，挑戰成功有望贏得10萬澳元(約48萬港元)大獎。

綜合報道，澳洲麥當勞日前推出「魷魚遊戲聯名餐」，包裝上印有劇中知名的英熙娃娃等角色。餐點包括巨無霸或10塊麥樂鷄，配中薯或大薯擇一、飲料、韓式烤肉醬以及一塊椪糖。活動由11日開始至明年1月7日，澳洲麥當勞官方Instagram(IG)早前亦推出一段神秘短片宣布聯名。影片中，身穿紅色制服的工作人員手持「魷魚遊戲聯名餐」，隨機發放印有號碼的遊戲卡給路人。旁白說道：「誠摯邀請您來麥當勞，參加《魷魚遊戲》蜂蜜椪糖挑戰。」