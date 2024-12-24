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國際
2024-12-24 11:33:00

《魷魚遊戲2》上架在即　澳洲麥當勞推聯乘套餐玩椪糖挑戰(有片)

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《魷魚遊戲2》上架在即，澳洲麥當勞推聯乘餐玩椪糖挑戰。(IG)

《魷魚遊戲2》上架在即，澳洲麥當勞推聯乘餐玩椪糖挑戰。(IG)

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Netflix製作的全球大熱韓劇《魷魚遊戲》(Squid Game)第二季將於Boxing Day 26日上架，一連串宣傳活動陸續在世界各地展開；除了法國巴黎、泰國曼谷等舉辦實體活動，澳洲麥當勞也推出限量聯名套餐，並加入經典「椪糖挑戰」，挑戰成功有望贏得10萬澳元(48萬港元)大獎。

綜合報道，澳洲麥當勞日前推出「魷魚遊戲聯名餐」，包裝上印有劇中知名的英熙娃娃等角色。餐點包括巨無霸或10塊麥樂鷄，配中薯或大薯擇一、飲料、韓式烤肉醬以及一塊椪糖。活動由11日開始至明年17日，澳洲麥當勞官方Instagram(IG)早前亦推出一段神秘短片宣布聯名。影片中，身穿紅色制服的工作人員手持「魷魚遊戲聯名餐」，隨機發放印有號碼的遊戲卡給路人。旁白說道：「誠摯邀請您來麥當勞，參加《魷魚遊戲》蜂蜜椪糖挑戰。」

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劇中綠色玩家運動外套。(IG) 參加抽獎，最高可獲10萬澳元。(IG) 椪糖挑戰只要顧客模仿《魷魚遊戲》中，透過咬、舔、擘的方式，切出椪糖上的圓形、三角形、星形或麥當勞的「M形」圖案。(IG)

椪糖挑戰有機會獲劇中綠色運動外套

椪糖挑戰只要顧客模仿《魷魚遊戲》中，透過咬、舔、擘的方式，切出椪糖上的圓形、三角形、星形或麥當勞的「M形」圖案，即可獲得劇中綠色玩家運動外套，還可參加抽獎，最高可獲10萬澳元。麥當勞澳洲銷售總監Amanda Nakad表示，不論是麥當勞的收藏者、打算追看《魷魚遊戲》、還是單純想試試這款特殊椪糖，現在就是獨家入手的大好機會。

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