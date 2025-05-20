「麥當勞偏頭痛套餐」瘋傳吃了頭痛消失 網民力證有用 專家都話有根據？

美式快餐很少會令人聯想到對身體有益，但近日網上瘋傳一款「麥當勞偏頭痛套餐」(McMigraine)，有網友聲稱自己頭痛時去吃這款套餐，症狀就會大為緩解，旋即引發議論。
有網民在TikTok發片，目前已錄得逾300萬次瀏覽。片中可見一名女子在麥當勞點餐，畫面文字說︰「TikTok說薯條加健怡可樂能治偏頭痛，我已痛48小時了，來試試看」。
有網民看罷紛紛留言，不少人說「真的有效」。有留言說「我每次偏頭痛就喝可樂配薯條，很快就好轉了」，另有人推介「加強版」，「我會先吃止痛藥，再喝健怡可樂，然後突然就會很想吃鹹的東西，感覺有效」。另有留言認為一定要喝原味含糖可樂，再加上布洛芬和鹹食才見效」。
專家拆解三大「有效」元素︰咖啡因、鹽、碳水化合物
這種「民間偏方」往往令人一笑置之，但有專家解畫稱其實上述的「麥當勞偏頭痛套餐」是有根據的。美國神經科醫生Jessica Lowe自言自己患有慢性偏頭痛，「我會買一杯大可樂和一份大薯條。這就會奇蹟般地讓你的偏頭痛消失」，她解釋稱，可口可樂中的咖啡因，和薯條上的鹽，是令這套餐「有效」的原因。
她表示，「首先，麥當勞的一杯大杯可樂(約 950毫升)含有約80毫克咖啡因。這可能足以讓你的偏頭痛停止發作」。專家指咖啡因可以透過收縮腦血管、減少發炎和壓力，來幫助緩解嚴重的頭痛。咖啡因亦可阻斷神經傳導物質「腺苷」(adenosine)的作用，腺苷在偏頭痛發作時會增加並引起疼痛。
至於薯條，Lowe說「麥當勞的薯條是出了名的鹹。鹽、(就是其中一種)電解質。很簡單。」原來電解質失衡會引發偏頭痛，吃鹹味食物會增加鈉的攝取量，有助緩解偏頭痛並減少發作頻率。「當然，還有薯條內的碳水化合物。許多人的偏頭痛都是由飢餓或血糖下降引起，碳水化合物肯定會對此有所幫助」。