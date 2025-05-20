「麥當勞偏頭痛套餐」瘋傳吃了頭痛消失 網民力證有用 專家都話有根據？

美式快餐很少會令人聯想到對身體有益，但近日網上瘋傳一款「麥當勞偏頭痛套餐」(McMigraine)，有網友聲稱自己頭痛時去吃這款套餐，症狀就會大為緩解，旋即引發議論。

有網民在TikTok發片，目前已錄得逾300萬次瀏覽。片中可見一名女子在麥當勞點餐，畫面文字說︰「TikTok說薯條加健怡可樂能治偏頭痛，我已痛48小時了，來試試看」。

有網民看罷紛紛留言，不少人說「真的有效」。有留言說「我每次偏頭痛就喝可樂配薯條，很快就好轉了」，另有人推介「加強版」，「我會先吃止痛藥，再喝健怡可樂，然後突然就會很想吃鹹的東西，感覺有效」。另有留言認為一定要喝原味含糖可樂，再加上布洛芬和鹹食才見效」。