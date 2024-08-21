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國際
2024-08-21 19:28:00

《黑神話︰悟空》直播主玩到嘔「全球首吐」熱爆全宇宙 連外交部記者會都有人問(更新)

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黑神話悟空｜張大仙玩《黑神話︰悟空》玩到成為「全球首吐」。(互聯網)

黑神話悟空｜張大仙玩《黑神話︰悟空》玩到成為「全球首吐」。(互聯網)

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19:20更新︰外交部回應

國產大作《黑神話︰悟空》(黑悟空)在全球引起熱潮，並穩佔遊戲平台Steam的暢銷榜首位。但可能因為遊戲畫面太3D又華麗，據報有不少玩家說自己「玩到暈」，其中《王者榮耀》遊戲的直播主張大仙，更竟然「玩到作嘔」，被封為「全球首吐」，並衝上微博熱搜第一位。被稱為「國產之光」的《黑神話︰悟空》熱潮目前正席捲全球，連外交部都有回應！

黑神話悟空｜直播主作嘔 網民笑「黑悟空」第一個受害者出現了

張大仙較早時直播玩《黑神話︰悟空》期間，面露痛苦表情說︰「真的多看一眼就爆炸了，我已經開始流虛汗(標冷汗)，有點頂不住，溜了兄弟們」，之後中斷直播。片段可見張大仙擺出痛苦不已的嘔吐姿態，令網民紛笑翻，有人說︰「《黑神話：悟空》第一個受害者出現了。」

黑神話悟空｜網民頭暈︰以為自己生病了

也有其他玩家稱玩《黑神話︰悟空》時感到頭暈，「剛知道自己暈3D，還以為是生病了」。有玩家建議，若玩《黑神話︰悟空》時因3D畫面而頭暈，可把「動態模糊」關掉，感覺可能會好一點。不過也有人質疑張大仙是否在博流量。

《黑神話︰悟空》華麗畫面及張大仙作嘔︰

《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 黑神話悟空｜張大仙玩《黑神話︰悟空》玩到作嘔，「張大仙全球首吐」隨即衝上熱搜。(互聯網) 黑神話悟空｜張大仙玩《黑神話︰悟空》玩到作嘔，「張大仙全球首吐」隨即衝上熱搜。(互聯網) 黑神話悟空｜張大仙玩《黑神話︰悟空》玩到作嘔，「張大仙全球首吐」隨即衝上熱搜。(互聯網) 黑神話悟空｜張大仙玩《黑神話︰悟空》玩到作嘔，「張大仙全球首吐」隨即衝上熱搜。(互聯網) 黑神話悟空｜張大仙玩《黑神話︰悟空》玩到作嘔，「張大仙全球首吐」隨即衝上熱搜。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 黑神話悟空｜張大仙玩《黑神話︰悟空》玩到作嘔，「張大仙全球首吐」隨即衝上熱搜。(互聯網) 黑神話悟空｜張大仙玩《黑神話︰悟空》玩到作嘔，「張大仙全球首吐」隨即衝上熱搜。(互聯網) 黑神話悟空｜有網民說自己玩《黑神話︰悟空》感頭暈，還以為是自己生病了。(互聯網)

黑神話悟空｜在Steam內獲「壓倒性好評」

被視為「AAA遊戲」(高成本、開發周期長、高質量)以及「國產之光」的《黑神話：悟空》，目前在Steam內取得「壓倒性好評」，有逾16.6萬則評價。部分負評指遊戲難度太高及有「閃退」問題，好評則大多讚賞遊戲畫面流麗震撼。

黑神話悟空｜網民︰玩到中國神話遊戲「夢想成真」

有人大讚過去「曾想過為何沒有亞洲人做出一款中國神話的遊戲，仙佛鬥法一定很震撼!!」，而如今「夢想成真」，有人說「能玩到自己文化作為本位的遊戲真的很感動」。

黑神話悟空｜外國評論指遊戲缺乏女性角色

外國則有評論指，遊戲內缺乏女性角色，令「黑神話悟空辱女」登上微博熱搜。有外媒為《黑神話：悟空》評分，5分為滿分只給出3分，有女性評測員指該遊戲缺乏包容性與多元性。

黑神話悟空｜騰訊旗下「WeGame」發行

《黑神話：悟空》由內地開發工作室「遊戲科學」從2017年開始開發，是少數以PC和家用主機為主要發行平台的中國大型遊戲製作，最終要用近7年時間才完成製作。而遊戲科學創始人馮驥曾在騰訊(700)工作，自立門戶後，遊戲科學於2021年獲騰訊投資約5%股權；而《黑神話：悟空》在內地由騰訊旗下「WeGame」發行。

黑神話悟空｜外交部發言人︰反映了中國文化的吸引力

在北京，外交部發言人毛寧在今天(21日)的例行記者會上，被路透社記者問及︰「《黑神話：悟空》自周二亮相以來席捲遊戲界，其中國文化特色給玩家留下深刻印象。外交部是否認為該遊戲是中國的‧=『大使』？中國外交能如何從中獲益？」毛寧表示，雖然她不瞭解電子遊戲，但感謝記者讓她關注到這款遊戲，她稱「從名字看，這款遊戲取材於中國古典文學名著《西遊記》，我想這反映了中國文化的吸引力」。

外交部回應《黑神話︰悟空》熱潮及杭州一間索尼專門店的宣傳︰

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外交部發言人毛寧回應路透社記者提問，指「從名字看這款遊戲取材於中國古典文學名著《西遊記》，我想這反映了中國文化的吸引力」。(互聯網) 8月20日，遊戲愛好者在杭州一家索尼門店通過遊戲機體驗遊戲《黑神話：悟空》。(新華社) 杭州一家索尼門店宣傳首款國產3A遊戲《黑神話：悟空》。(新華社) 8月20日，遊戲愛好者在杭州一家索尼門店通過遊戲機體驗遊戲《黑神話：悟空》。(新華社) 杭州一家索尼門店宣傳首款國產3A遊戲《黑神話：悟空》。(新華社)

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