《黑神話︰悟空》直播主玩到嘔「全球首吐」熱爆全宇宙 連外交部記者會都有人問(更新)

19:20更新︰外交部回應

國產大作《黑神話︰悟空》(黑悟空)在全球引起熱潮，並穩佔遊戲平台Steam的暢銷榜首位。但可能因為遊戲畫面太3D又華麗，據報有不少玩家說自己「玩到暈」，其中《王者榮耀》遊戲的直播主張大仙，更竟然「玩到作嘔」，被封為「全球首吐」，並衝上微博熱搜第一位。被稱為「國產之光」的《黑神話︰悟空》熱潮目前正席捲全球，連外交部都有回應！

黑神話悟空｜直播主作嘔 網民笑「黑悟空」第一個受害者出現了

張大仙較早時直播玩《黑神話︰悟空》期間，面露痛苦表情說︰「真的多看一眼就爆炸了，我已經開始流虛汗(標冷汗)，有點頂不住，溜了兄弟們」，之後中斷直播。片段可見張大仙擺出痛苦不已的嘔吐姿態，令網民紛笑翻，有人說︰「《黑神話：悟空》第一個受害者出現了。」

黑神話悟空｜網民頭暈︰以為自己生病了

也有其他玩家稱玩《黑神話︰悟空》時感到頭暈，「剛知道自己暈3D，還以為是生病了」。有玩家建議，若玩《黑神話︰悟空》時因3D畫面而頭暈，可把「動態模糊」關掉，感覺可能會好一點。不過也有人質疑張大仙是否在博流量。

《黑神話︰悟空》華麗畫面及張大仙作嘔︰