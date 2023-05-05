「123456」屈居第二　全球最受歡迎密碼排行榜揭安全隱患

記者高珞曦／綜合報道

5月4日是「世界密碼日」（World Password Day），隨著網絡與生活的緊密度增加，不少人貪圖方便，常在不同平台使用相同密碼，或是密碼簡單輕鬆就能被破解。密碼管理公司「Nordpass」公布調查報告，曝光最受全球網絡用戶歡迎的密碼組合，台灣用戶最愛用的密碼組合前10名也出爐。

Password就是「password」

根據Nordpass統計，全球最受歡迎密碼組合前10名分別是「password」、「123456」、「123456789」、「guest」、「qwerty」、「12345678」、「111111」、「12345」、「col123456」、「123123」。

全球最受歡迎密碼排行前10名。（圖／翻攝自Nordpass網站）

而台灣人最愛用密碼前10名為「vip」、「123456」、「1234」、「000000」、「1qaz2wsx」、「12345」、「12345678」、「1111」、「123」、「123456789」。

台灣最受歡迎密碼排行前10名。（圖／翻攝自Nordpass網站）