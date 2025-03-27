「3月雪」後一周變「夏日」東京本月三次25度破紀錄

近年全球各地的氣候予人愈來愈難以捉摸的觀感。日本東京都日前才罕見降下「3月雪」，事隔一周，昨天上午卻錄得逾攝氏25度的氣溫，是東京都本月第3次錄得被定義為「夏日」的溫度，也是1876年有紀錄以來首見。但準備出發前往東京的旅客須留意，氣象部門預料東京都周末可能急跌至只得10度。

根據日本氣象廳定義，最高氣溫在25度以上稱為「夏日」、30度以上稱為「真夏日」、35度以上稱為「猛暑日」。日本氣象廳稱，周三的高壓天氣為日本西部和東部帶來晴朗天色，從南方流入的暖空氣導致多個地區氣溫上升。關東到近畿、本州西部、四國、九州北部和南部等廣泛地區，昨均錄得「不合時宜」的氣溫。