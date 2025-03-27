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國際
2025-03-27 04:30:29
日報

「3月雪」後一周變「夏日」東京本月三次25度破紀錄

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東京氣溫

東京街頭女士喝凍飲降溫。(互聯網)

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近年全球各地的氣候予人愈來愈難以捉摸的觀感。日本東京都日前才罕見降下「3月雪」，事隔一周，昨天上午卻錄得逾攝氏25度的氣溫，是東京都本月第3次錄得被定義為「夏日」的溫度，也是1876年有紀錄以來首見。但準備出發前往東京的旅客須留意，氣象部門預料東京都周末可能急跌至只得10度。

根據日本氣象廳定義，最高氣溫在25度以上稱為「夏日」、30度以上稱為「真夏日」、35度以上稱為「猛暑日」。日本氣象廳稱，周三的高壓天氣為日本西部和東部帶來晴朗天色，從南方流入的暖空氣導致多個地區氣溫上升。關東到近畿、本州西部、四國、九州北部和南部等廣泛地區，昨均錄得「不合時宜」的氣溫。

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其中東京市中心昨晨10時前氣溫升至25.9度，是日本近150年觀測史上，首次在3月錄得3個氣溫達25度的日子。橫濱亦錄得超過25度，靜岡更達28.2度。
 

東京氣溫

東京都上周三降下罕見的「3月雪」。(新華社)

周末料「急凍」至10度以下

專家預測關東這種於3月底的異常高溫，將持續到至周五，當日東京市中心的最高氣溫可能達27度。周六之後，估計有冷空氣流入，氣溫可能下降，屆時可能跌至10度以下。

至於關東以外地區，其中九州宮崎縣高鍋町、西都，昨分別錄得30.3及30.2度，宮崎空港亦有30度，是相隔26年再在3月錄得「真夏日」氣溫。此外，大分縣佐伯市宇目錄得30.3度，高知縣四萬十市西土佐，以及鹿兒島縣志布志市，亦分別達29.8及29.7度，挨近「真夏日」的定義。

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