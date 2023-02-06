「38歲辣妹」竟是七旬變性婦 23歲學生召妓見貨不對辦 火遮眼勒斃

澳洲一名23歲哥倫比亞籍男學生，上網召妓時對方自稱38歲，沒料真實年齡原來是69歲，並且為一名變性人。男學生惱羞成怒下襲擊對方，二人糾纏一輪後，變性妓女慘遭勒斃。男學生逃回哥倫比亞後被捕，引渡回澳洲受審。
23歲男學生Hector Enrique Valencia Valencia於2019年5月持學生簽證留學澳洲，就讀於Surry Hills college。案情指，Valencia於2020年1月在網上召妓，光顧一名自稱38歲的妓女McRae。Valencia前往McRae的寓所後，不久即發現她是變性人。
律師指，Valenicia當時「失去了自制力」。根據供詞，Valencia揮拳擊向McRae的面部及腹部，之後二人倒地糾纏。Valencia聲稱McRae拿枱燈打他，令他感到生命受威脅，而對方攔在門口，他逃不出房間，最終把她勒死。警方於同年1月14日發現McRae的遺體，現場有一盞破爛的枱燈及電線。
殺妓案｜23歲學生向友人透露「我諗我殺咗人」
據報Valenicia殺人後，在Facebook向他信賴的一名朋友，發了多個訊息，「你是我能信任的為數不多的人。我明天就要返回哥倫比亞……我在逃命因為我不想在澳洲坐監」，「要告訴別人這件事令的我極感羞愧，我想我殺死了一個妓女」，「我要在他們抓到我之前返回哥倫比亞，新聞沒有提到她，我不知她是否死了，但發生那種事後她應該已死。」
Valenicia之後賣了電單車及問朋友借錢，在案發後3日飛返哥倫比亞。McRae的孿生姊妹因找不到她，找來租出物業予McRae的中介，登門查看McRae，揭發命案。Valenicia最終被捕並引渡回澳洲，Valenicia承認誤殺但拒認謀殺罪，案件仍在審理中。