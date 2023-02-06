「38歲辣妹」竟是七旬變性婦 23歲學生召妓見貨不對辦 火遮眼勒斃

澳洲一名23歲哥倫比亞籍男學生，上網召妓時對方自稱38歲，沒料真實年齡原來是69歲，並且為一名變性人。男學生惱羞成怒下襲擊對方，二人糾纏一輪後，變性妓女慘遭勒斃。男學生逃回哥倫比亞後被捕，引渡回澳洲受審。

23歲男學生Hector Enrique Valencia Valencia於2019年5月持學生簽證留學澳洲，就讀於Surry Hills college。案情指，Valencia於2020年1月在網上召妓，光顧一名自稱38歲的妓女McRae。Valencia前往McRae的寓所後，不久即發現她是變性人。

律師指，Valenicia當時「失去了自制力」。根據供詞，Valencia揮拳擊向McRae的面部及腹部，之後二人倒地糾纏。Valencia聲稱McRae拿枱燈打他，令他感到生命受威脅，而對方攔在門口，他逃不出房間，最終把她勒死。警方於同年1月14日發現McRae的遺體，現場有一盞破爛的枱燈及電線。