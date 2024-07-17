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國際
2024-07-17 14:36:07

「8050」響警號！日本中老年人遺棄高齡父母遺體案增多 凸顯社會孤立

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日本「8050問題」甚至「9060問題」反映人口高齡化嚴重。(資料圖片)

日本「8050問題」甚至「9060問題」反映人口高齡化嚴重。(資料圖片)

日本中老年人涉遺棄在家斷氣的高齡父母遺體案件日增，日媒指，犯案背景多是80多歲父母與無業50多歲子女同住，且生活困頓。在日本，這種情況稱為「8050問題」，《每日新聞》指，部分案例的背景甚至是「9060問題」。

日本高齡化｜案件有增加趨勢

根據警察廳統計，涉嫌遺棄遺體被捕的人當中，40歲以上的案例呈現增加趨勢，其中202340多歲被捕的有19(20142023年平均為14.6)50多歲有52(同期平均26.3)60多歲有31(同期平均18.2)70歲以上則有24(同期平均12.2)

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其中50多歲至60多歲被捕案例雙雙創下2014年以來新高。另外，40多歲至60多歲的逾半沒有工作，且未就業的比例隨著年齡層愈高而增加。

日本高齡化｜疑犯大多獲不起訴

《每日新聞》匯整自家報道的數據，確認去年日本逾20人涉嫌遺棄同住父母或疑是父母的老年人遺體，被警方以遺體遺棄罪嫌拘捕。其中，疑犯大多40多歲至60多歲，且大多數沒工作。

許多人被捕後聲稱「不知道如何處置遺體」或「不想與人交談」。報道推測，案件背後的「8050問題」相當明顯，部分更是「9060問題」。不少案件獲不起訴。

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日本高齡化｜男子半年不處理九旬父遺體

神奈川縣一名無業63歲男子，去年6月因為長達半年不處理95歲老父遺體而被捕。男子承認犯案，稱「沒錢所以無法舉行葬禮」，之後獲不起訴。關東地區一名60多歲無業男子，同樣涉嫌遺棄90多歲父親遺體被捕。他其後涉嫌詐領亡父的退休金，被警方以詐騙罪嫌再拘捕。

日本「8050問題」甚至「9060問題」反映人口高齡化嚴重。(資料圖片) 日本中老年人涉遺棄在家斷氣的高齡父母遺體案件日漸增多。圖為東京市況。(資料圖片)

日本高齡化｜日本數十萬中老年人「繭居」

日本內閣府2019年公布的「生活狀況相關調查」中，4064歲「繭居」在家的人推算有613,000人，至2023年，內閣府公布的「兒童與年輕人意識與生活相關調查」，這個數字估計有84萬。

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這兩項調查均定義，除了做與興趣有關的事或到附近便利店等地方外，長達半年以上足不出戶的人為「廣義的繭居」。報道指，儘管兩項調查不同，無法直接單純比較數字，但可藉此推測中老年人犯案正在增加。關注「8050問題」的大阪府豐中市社區組織負責人勝部麗子警告：「這些事件反映當事人已走到極限，也顯示社會的孤立現象。」

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