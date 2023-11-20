熱門搜尋:
賣狗肉 郭柏妍 YOHO WEST 床蝨 白日之下 流感 年少日記 天氣 曉柏峰 尹光 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-20 14:15:24

「ChatGPT之父」拒回巢 Twitch創辦人任OpenAI臨時CEO(更新)

分享：
阿爾特曼在OpenAI總部發布自拍照，胸前掛著一張訪客證，並面露怪表情，配文寫「第一次也是最後一次掛這個」。去年11月，ChatGPT問世爆紅，阿爾特曼獲封「ChatGPT之父」。

阿爾特曼在OpenAI總部發布自拍照，胸前掛著一張訪客證，並面露怪表情，配文寫「第一次也是最後一次掛這個」。去年11月，ChatGPT問世爆紅，阿爾特曼獲封「ChatGPT之父」。

【14:15更新】最新報道指，ChatGPT之父」阿爾特曼已拒絕回巢OpenAI，有公司董事指影片串流網站 Twitch聯合創辦人希爾( Emmett Shear) 將出任OpenAI臨時行政總裁。

人工智能聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI管理層早前大地震，被譽為「ChatGPT之父」的阿爾特曼（Sam Altman）突然遭董事會解除行政總裁職務後一日，多家美國傳媒引述消息人士報道，有投資者向OpenAI董事會施壓，要求讓阿爾特曼復職，目前在董事會陣容和作用問題上陷入僵局，現時仍談判，可能很快得出解決方案。

掛訪客證現身OpenAI總部 「第一次也是最後一次」

阿爾特曼在OpenAI總部發布自拍照，胸前掛著一張訪客證，並面露怪表情，配文寫「第一次也是最後一次掛這個」，路透社19日報道，OpenAI已邀請阿爾特曼前往公司出席董事會議。去年11月，ChatGPT問世爆紅，阿爾特曼獲封「ChatGPT之父」。

或與其他OpenAI員工另起爐灶

此前有消息指，38歲的阿爾特曼對復職持開放態度，但希望看到管治公司方面會有變化，包括罷免現有董事會成員，籌組新的董事會，他亦不排除考慮聯同其他OpenAI前員工創立新公司另起爐灶。有知情人士說，包括暫代行政總裁Mira Murati、首席戰略官Jason Kwon和首席營運總監Brad Lightcap在內，OpenAI主要高層都敦促董事會辭職，並讓阿爾特曼回歸。

被董事會批「溝通不坦誠」 質疑領導

董事會上周五解僱阿爾特曼，稱他未有持續坦誠地與董事會溝通，董事會不再有信心阿爾特曼有能力繼續領導公司。事件惹來OpenAI部分員工辭職抗議，包括OpenAI聯合創辦人兼董事會主席布羅克曼。

Ad Block
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受