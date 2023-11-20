「ChatGPT之父」拒回巢 Twitch創辦人任OpenAI臨時CEO(更新)

阿爾特曼在OpenAI總部發布自拍照，胸前掛著一張訪客證，並面露怪表情，配文寫「第一次也是最後一次掛這個」。去年11月，ChatGPT問世爆紅，阿爾特曼獲封「ChatGPT之父」。

【14:15更新】最新報道指，「ChatGPT之父」阿爾特曼已拒絕回巢OpenAI，有公司董事指影片串流網站 Twitch聯合創辦人希爾( Emmett Shear) 將出任OpenAI臨時行政總裁。

人工智能聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI管理層早前大地震，被譽為「ChatGPT之父」的阿爾特曼（Sam Altman）突然遭董事會解除行政總裁職務後一日，多家美國傳媒引述消息人士報道，有投資者向OpenAI董事會施壓，要求讓阿爾特曼復職，目前在董事會陣容和作用問題上陷入僵局，現時仍談判，可能很快得出解決方案。

掛訪客證現身 OpenAI 總部 「第一次也是最後一次」

阿爾特曼在OpenAI總部發布自拍照，胸前掛著一張訪客證，並面露怪表情，配文寫「第一次也是最後一次掛這個」，路透社19日報道，OpenAI已邀請阿爾特曼前往公司出席董事會議。去年11月，ChatGPT問世爆紅，阿爾特曼獲封「ChatGPT之父」。