《GTA6》爆電玩史上最大外洩案 涉16歲黑客集團首領 FBI介入

電子遊戲界近日發生一宗轟動失竊案。不少遊戲迷期待、被視為遊戲公司「金蛋」的開發中遊戲《GTA6》(Grand Theft Auto 6)，日前有大量影片外洩，被形容為遊戲界歷來其中一宗最嚴重外洩事件(one of gaming's biggest ever leaks)。案件驚動美國聯邦調查局(FBI)介入，懷疑是一個由一名16歲少年領導的黑客集團所為。據報該黑客集團向《GTA6》開發商下手前，曾兩度攻擊電召車巨擘Uber。

《GTA》是美國遊戲開發商Rockstar Games的王牌系列，公司於今年2月才向外確認正在開發第6集。正當外界以為《GTA6》尚處早期開發階段之際，日前突有多達90條《GTA6》片段在遊戲論壇GTAForums流出，旋即被瘋傳。片段中可見未完成的場景、槍戰、槍劫及飛車場面，以及角色間已配音的對話等。片段亦證實了部分傳聞，包括《GTA6》將設男女雙主角、遊戲舞台將回到罪惡城(Vice City)等。