《GTA6》爆電玩史上最大外洩案 涉16歲黑客集團首領 FBI介入

電子遊戲界近日發生一宗轟動失竊案。不少遊戲迷期待、被視為遊戲公司「金蛋」的開發中遊戲《GTA6》(Grand Theft Auto 6)，日前有大量影片外洩，被形容為遊戲界歷來其中一宗最嚴重外洩事件(one of gaming's biggest ever leaks)。案件驚動美國聯邦調查局(FBI)介入，懷疑是一個由一名16歲少年領導的黑客集團所為。據報該黑客集團向《GTA6》開發商下手前，曾兩度攻擊電召車巨擘Uber。
《GTA》是美國遊戲開發商Rockstar Games的王牌系列，公司於今年2月才向外確認正在開發第6集。正當外界以為《GTA6》尚處早期開發階段之際，日前突有多達90條《GTA6》片段在遊戲論壇GTAForums流出，旋即被瘋傳。片段中可見未完成的場景、槍戰、槍劫及飛車場面，以及角色間已配音的對話等。片段亦證實了部分傳聞，包括《GTA6》將設男女雙主角、遊戲舞台將回到罪惡城(Vice City)等。
發片者teapotuberhacker在論壇上提出與Rockstar母公司Take-Two「洽商」，並公開聲稱放有《GTA6》遊戲程式碼的連結。Rockstar發聲明稱，公司網絡「被第三方入侵，非法存取並下載機密資訊，包括新一集GTA的早期開發片段」。公司稱暫時認為事件不會對《GTA6》開發有長遠影響，但對新作被人以如此方式公開「極度失望」。有專家指《GTA6》遊戲片段被公開可能事小，若遊戲程式碼外洩則事大，可能影響遊戲的線上安全及穩定性，公司須重大修改。有分析原預期《GTA6》可帶來35億美元預訂額，以及每年平均20億美元收入。
同一團夥曾攻擊Uber微軟
著名遊戲消息網站IGN及美媒《福布斯》等指FBI已介入調查，原因之一是涉案黑客集團日前亦曾兩度攻擊Uber。據報事涉去年起愈趨活躍的黑客集團「Lapsus$」。Uber強調未有用戶敏感資料外洩，正配合FBI及美司法部調查。《福布斯》網絡安全作家Davey Winder指，今年以來曾被Lapsus$攻擊的公司還有思科、微軟、三星及Nvidia等，指該黑客集團的首腦是一名住在英國的16歲少年，曾於3月因黑客活動被倫敦警方拘捕。