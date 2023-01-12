《IT狗》先人聊天室成真！韓公司開發「AI先人」有樣有表情語氣 可跟後人「想當年」(有片)

電視劇《IT狗》中虛構了「先人聊天室」情節，由AI模仿已逝親人，在網上聊天室跟用戶對話。南韓有公司比此劇情更進一步，以AI重現先人的容貌表情、聲音語氣，可以像視像通話般「面對面」跟用戶想當年、訴心聲。有關技術日前在美國拉斯維加斯的消費品電子展(CES)展示，預料開發完成後，創造一位「AI先人」約需9.5萬至19萬港元，每次通話則料收費9,500港元。

以南韓為基地的公司Deep Brain AI研發的「AI先人」名為「re;memory」，先人須在生前預先被收集資料。該公司業務發展經理梅菲(Joseph Murphy)表示，患有如癌症等末期疾病的病人，需事先被拍攝多個小時，以讓軟件收學習他們的聲音數據，以及學習表情談吐。此外，亦鼓勵他們寫下包括兒時回憶等生平點滴，以儲進系統資料庫。