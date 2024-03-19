自從AI生成軟件問世之後，網絡出現大量維妙維肖、近乎零破綻的AI圖片，更有AI虛擬網紅等應運而生，就連知名成人雜誌《Playboy》也追上科技，破天荒首次使用AI生成模特兒圖片，讓「它」登上雜誌封面。
綜合報道，《Playboy》墨西哥分部近期使用AI生成虛擬模特兒「Samantha Everly」， Samantha Everly有著金色的頭髮和藍色的眼睛，由於是封面女郎的關係，Samantha Everly還煞有其事的接受《Playboy》墨西哥分部的訪問，而Samantha Everly在訪問中表示「很榮幸能成為首位《Playboy》的封面數位女郎」。
Samantha Everly非首登雜誌封面的AI虛擬人物
《Playboy》墨西哥分部甚至在免費與付費的社交平台上幫Samantha Everly建設帳號與粉絲互動，並上載多張圖片及短片，Samantha Everly目前的Instagram(IG)追蹤人數已達到14.2萬人。
其實《Playboy》墨西哥分部並非第一家讓AI虛擬人物登上封面的雜誌，其實在2023年時，意大利版《Vogue》就曾使用AI創建封面，日本集英社也曾推出AI寫真集。