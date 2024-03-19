自從AI生成軟件問世之後，網絡出現大量維妙維肖、近乎零破綻的AI圖片，更有AI虛擬網紅等應運而生，就連知名成人雜誌《Playboy》也追上科技，破天荒首次使用AI生成模特兒圖片，讓「它」登上雜誌封面。

綜合報道，《Playboy》墨西哥分部近期使用AI生成虛擬模特兒「Samantha Everly」， Samantha Everly有著金色的頭髮和藍色的眼睛，由於是封面女郎的關係，Samantha Everly還煞有其事的接受《Playboy》墨西哥分部的訪問，而Samantha Everly在訪問中表示「很榮幸能成為首位《Playboy》的封面數位女郎」。