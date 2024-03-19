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國際
2024-03-19 12:09:00

《Playboy》破天荒用AI美女登封面女郎　狂吸14萬粉絲

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《Playboy》破天荒用AI美女登封面女郎，狂吸14萬粉絲。(IG)

《Playboy》破天荒用AI美女登封面女郎，狂吸14萬粉絲。(IG)

自從AI生成軟件問世之後，網絡出現大量維妙維肖、近乎零破綻的AI圖片，更有AI虛擬網紅等應運而生，就連知名成人雜誌《Playboy》也追上科技，破天荒首次使用AI生成模特兒圖片，讓「它」登上雜誌封面。

綜合報道，《Playboy》墨西哥分部近期使用AI生成虛擬模特兒「Samantha Everly」， Samantha Everly有著金色的頭髮和藍色的眼睛，由於是封面女郎的關係，Samantha Everly還煞有其事的接受《Playboy》墨西哥分部的訪問，而Samantha Everly在訪問中表示「很榮幸能成為首位《Playboy》的封面數位女郎」。

Samantha Everly目前的Instagram(IG)追蹤人數已達到14.2萬人。(IG) Samantha Everly目前的Instagram(IG)追蹤人數已達到14.2萬人。(IG) Playboy用AI美女Samantha Everly登封面女郎　狂吸14萬粉絲（Samantha Everly IG） Playboy用AI美女Samantha Everly登封面女郎　狂吸14萬粉絲（Samantha Everly IG） Playboy用AI美女Samantha Everly登封面女郎　狂吸14萬粉絲（Samantha Everly IG） Playboy用AI美女Samantha Everly登封面女郎　狂吸14萬粉絲（Samantha Everly IG） Playboy用AI美女Samantha Everly登封面女郎　狂吸14萬粉絲（Samantha Everly IG） Playboy用AI美女Samantha Everly登封面女郎　狂吸14萬粉絲（Samantha Everly IG） Playboy用AI美女Samantha Everly登封面女郎　狂吸14萬粉絲（Samantha Everly IG）

Samantha Everly非首登雜誌封面的AI虛擬人物

Playboy》墨西哥分部甚至在免費與付費的社交平台上幫Samantha Everly建設帳號與粉絲互動，並上載多張圖片及短片，Samantha Everly目前的Instagram(IG)追蹤人數已達到14.2萬人。

其實《Playboy》墨西哥分部並非第一家讓AI虛擬人物登上封面的雜誌，其實在2023年時，意大利版《Vogue》就曾使用AI創建封面，日本集英社也曾推出AI寫真集。

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