熱門搜尋:
曼谷商場槍擊 杭州亞運 小犬 大閘蟹2023 AIRSIDE 張翔 香港足球 網上熱話 諾貝爾獎 鍾培生 綠色債券 恒大 流感 iPhone 15 香港夜繽紛 JPEX 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-10-03 23:20:00

Siam Paragon曼谷商場槍擊案｜警方修正2死5傷 死者包括一名中國女子 14歲槍手有精神問題無服藥(有片)

分享：
曼谷

曼谷商場槍擊｜槍手穿黑衣。(互聯網)

23:00更新︰泰國購物中心暹羅百麗宮槍擊案，警方修正死亡人數為2人，另5人受傷，死者為一名中國人和一名緬甸人。報道指遇害的為中國女子，傷者則情況嚴重，包括一名中國女子等外國人。另外，警方已接觸開槍14歲少年的父母，據悉他正接受精神病治療，事發前無服藥，稱有人叫他向其他人開槍。

曼谷槍擊案｜一家大細在商場內 初時以為是煙花聲

一名45歲男子當時與妻兒在購物中心內，初時疑惑是槍聲抑或是煙花聲，「所有人都尖叫和跑起來，場面十分混亂，幾乎發生人踩人，大家被殺個措手不及。我相信商場內大部分職員都不知發生甚麼事，他們也驚慌地亂跑。」一名雪糕店員表示，他聽到槍擊後躲在櫃台位後面，聽到店內有人大叫「有人開槍！」聽到槍聲10分鐘內，保安開始保護民眾離開。
 

2040更新︰泰國曼谷市中心商場暹羅百麗宮百貨(Siam Paragon)槍擊案，泰國舉國震驚，當地傳媒稱死亡人數增至4人，包括一名中國遊客，三十多歲。報道指，有3至4人受傷，一名緬甸女子頸部中槍，送院後搶救不治，令死亡人數增至4人。槍手是14歲少年令人驚訝，報道指他喜歡打機，上網打《大逃殺遊戲》，又不時向朋友的群組發送子彈照片。當地傳媒稱，槍手來自富裕家庭，接受良好教育，學費數十萬泰銖，父親有良好事業。

1945更新︰現場及傷者照片

1920更新︰槍手身份、死傷人數及身份

泰國曼谷商場暹羅百麗宮百貨(Siam Paragon)今日下午4時20分傳出槍聲，《曼谷郵報》稱最少造成3死4傷，報道引述醫院消息稱，傷者包括一名外國人。

曼谷槍擊案｜Siam Paragon槍手在鄰近酒店被制服

槍手於下午約5時10分，在鄰近的曼谷暹羅凱賓斯基酒店(Siam Kempinski Hotel Bangkok)遭制服，據報只得14歲，被捕時沒有反抗。

網上流傳槍手被捕片段。(互聯網) 曼谷 警員在現場檢獲手槍。(路透社) 傷者淌血，在救護車上急救。(路透社) 曼谷商場槍擊案 數百人逃離暹羅百麗宮百貨 槍手遭制服(有片) 曼谷 曼谷 傷者送院治理。(互聯網) 網上流傳槍手證件。(互聯網) 曼谷商場槍擊案 數百人逃離暹羅百麗宮百貨 槍手遭制服(有片) 曼谷商場槍擊案 數百人逃離暹羅百麗宮百貨 槍手遭制服(有片) 曼谷商場槍擊案 數百人逃離暹羅百麗宮百貨 槍手遭制服(有片) 泰國曼谷商場暹羅百麗宮百貨(Siam Paragon)發生槍撃案。(美聯社) 泰國曼谷商場暹羅百麗宮百貨(Siam Paragon)發生槍撃案。(美聯社) 泰國曼谷商場暹羅百麗宮百貨(Siam Paragon)發生槍撃案。(美聯社) 泰國曼谷商場暹羅百麗宮百貨(Siam Paragon)發生槍撃案。(美聯社) 泰國曼谷商場暹羅百麗宮百貨(Siam Paragon)發生槍撃案。(美聯社) 泰國曼谷商場暹羅百麗宮百貨(Siam Paragon)發生槍撃案。(美聯社) 曼谷商場槍擊案，槍手遭制服。(互聯網)

曼谷槍擊案｜現場最少傳出10下槍聲

案發時，數百民眾慌忙離開商場，有人稱聽到最少10下槍聲。報道指，警方特種部隊趕抵現場搜捕槍手，網上照片可見一名穿黑衣男子手持槍械，在店舖外徘徊，以及顧客慌忙逃到街上。片段則聽到槍聲，另商場出入口已關閉。BTS Skyway在案發後關閉，而Skytrain則不停Siam BTS站。 

大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖） 大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖） 大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖） 大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖） 大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖） 大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖） 大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖） 大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖） 大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖） 大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖） 大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖） 大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖）
src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw>#Bangkok pic.twitter.com/Dj8eFsz0jU

— ᒍᑌᔕT ᗰIKE (@_MikeMcKay) October 3, 2023
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受