Siam Paragon曼谷商場槍擊案｜警方修正2死5傷 死者包括一名中國女子 14歲槍手有精神問題無服藥(有片)

23:00更新︰泰國購物中心暹羅百麗宮槍擊案，警方修正死亡人數為2人，另5人受傷，死者為一名中國人和一名緬甸人。報道指遇害的為中國女子，傷者則情況嚴重，包括一名中國女子等外國人。另外，警方已接觸開槍14歲少年的父母，據悉他正接受精神病治療，事發前無服藥，稱有人叫他向其他人開槍。

曼谷槍擊案｜一家大細在商場內 初時以為是煙花聲

一名45歲男子當時與妻兒在購物中心內，初時疑惑是槍聲抑或是煙花聲，「所有人都尖叫和跑起來，場面十分混亂，幾乎發生人踩人，大家被殺個措手不及。我相信商場內大部分職員都不知發生甚麼事，他們也驚慌地亂跑。」一名雪糕店員表示，他聽到槍擊後躲在櫃台位後面，聽到店內有人大叫「有人開槍！」聽到槍聲10分鐘內，保安開始保護民眾離開。



2040更新︰泰國曼谷市中心商場暹羅百麗宮百貨(Siam Paragon)槍擊案，泰國舉國震驚，當地傳媒稱死亡人數增至4人，包括一名中國遊客，三十多歲。報道指，有3至4人受傷，一名緬甸女子頸部中槍，送院後搶救不治，令死亡人數增至4人。槍手是14歲少年令人驚訝，報道指他喜歡打機，上網打《大逃殺遊戲》，又不時向朋友的群組發送子彈照片。當地傳媒稱，槍手來自富裕家庭，接受良好教育，學費數十萬泰銖，父親有良好事業。

1945更新︰現場及傷者照片

1920更新︰槍手身份、死傷人數及身份

泰國曼谷商場暹羅百麗宮百貨(Siam Paragon)今日下午4時20分傳出槍聲，《曼谷郵報》稱最少造成3死4傷，報道引述醫院消息稱，傷者包括一名外國人。

曼谷槍擊案｜Siam Paragon槍手在鄰近酒店被制服

槍手於下午約5時10分，在鄰近的曼谷暹羅凱賓斯基酒店(Siam Kempinski Hotel Bangkok)遭制服，據報只得14歲，被捕時沒有反抗。