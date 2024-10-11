Tesla推無人駕駛的士Cybercab　料2026年投入生產(有片)

行政總裁馬斯克親自試乘Cybercab抵達發布會場，外形充滿未來感，車身光滑，沒有倒後鏡，車門像翅膀般打開，沒有方向盤和踏板，只使用感應充電器，不需要任何插頭，依靠人工智能和鏡頭運作，出行成本降至每英里5至10美仙，總成本低於3萬美元。馬斯克表示，汽車一周大部分時間都是閑置，但如果它們是自動駕駛，使用頻率可以提高五至十倍。他的計劃是打造一支自動駕駛的Tesla的士車隊，乘客可透過App召車，Tesla車主更可登記自己的車作Cybercab來賺錢。