Tesla推無人駕駛的士Cybercab　料2026年投入生產(有片)

美國電動車生產商Tesla在華納片場舉行發布會，宣布推出無線充電、沒有軚盤和踏板的無人駕駛的士(Robotaxi)「Cybercab」，預料2026年投入生產，每輛車成本不多於3萬美元（約23.4萬港元）。
行政總裁馬斯克親自試乘Cybercab抵達發布會場，外形充滿未來感，車身光滑，沒有倒後鏡，車門像翅膀般打開，沒有方向盤和踏板，只使用感應充電器，不需要任何插頭，依靠人工智能和鏡頭運作，出行成本降至每英里5至10美仙，總成本低於3萬美元。馬斯克表示，汽車一周大部分時間都是閑置，但如果它們是自動駕駛，使用頻率可以提高五至十倍。他的計劃是打造一支自動駕駛的Tesla的士車隊，乘客可透過App召車，Tesla車主更可登記自己的車作Cybercab來賺錢。
自動駕駛客貨車Robovan 可搭乘20人
另外Tesla亦展示另一款可以搭乘多達20人、也可運載貨物的自動駕駛客貨車Robovan。馬斯克也展示了人形機械人「Optimus」，指取得很大的進展，未來將按規模生產，預計成本約兩至三萬美元。
Robotaxi pic.twitter.com/zVJ9v9yXNr— Tesla (@Tesla) October 11, 2024
Robovan seats 20 & can be adapted to commercial or personal use – school bus, RV, cargo pic.twitter.com/CtjEfcaoHI— Tesla (@Tesla) October 11, 2024