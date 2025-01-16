「TikTok難民」湧小紅書 特朗普擬暫緩執行TikTok禁令60至90日

中國短片分享平台抖音海外版TikTok的美國業務被要求下周日（19日）前脫離母公司字節跳動，否則將在美國各平台下架。《華盛頓郵報》周三（15日）引述知情人士指，美國候任總統特朗普考慮在下周一（20日）上任後簽署行政命令，讓TikTok「不賣就禁」法令暫緩60至90天執行，尋求以政治方式解決。特朗普的候任國安顧問沃爾茲表示TikTok是一個非常好的平台，但要找到方法保護用戶的數據。 根據禁令，如果字節跳動未在1月19日前出售TikTok，美國政府將在1月20日下令所有美國應用程式店把TikTok程式下架。TikTok及字節跳動要求美國最高法院頒令，暫緩該法令的執行，但高院仍未有裁決。



引發中美網民直接交流罕見現象 針對TikTok的「不賣就禁」禁令將在1月19日生效，逾50萬自稱「TikTok難民」（TikTok Refugee）的美國用戶近日湧入中國另一社交平台「小紅書」（英文稱REDnote），令蘋果美國地區的應用程式商店小紅書下載量1月13日已升至免費榜首位，當中不少人表明是為抗議華府的禁令，亦引發大量中美網民直接交流的罕見現象，外界關注這個現象會否只是短暫風潮。小紅書目前尚未內置翻譯功能，外國用戶主要依賴英文交流或藉助第三方翻譯軟件進行溝通。 美國應用程式數據公司Sensor Tower估計，小紅書的美國下載量本周按年增加超過200%，且較前一周增加194%。一位小紅書內部人士告訴路透社，在短短兩天內，就有超過七十萬名新用戶加入小紅書。小紅書則暫未向路透社證實有關說法。小紅書目前僅有國內版本，而不是如抖音將APP分成海外（即Tiktok）和國內兩種版本。而TikTok目前約有 1.7億美國人使用，約佔全國人口一半。

傳小紅書急招英文內容審核員 「TikTok難民」會否面對中方的網絡審查也是熱議話題。為應對大批「難民」湧入，有網傳截圖顯示，小紅書正在急招英文內容審核員，主要負責平台英文內容審核，要求大學英語六級425分以上。