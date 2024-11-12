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國際
2024-11-12 10:38:00

「You’ve Got Mail」你聽過嗎？美國配音員病逝　終年74歲(有片)

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「You’ve Got Mail」你聽過嗎？美國配音員病逝，終年74歲。(X)

「You’ve Got Mail」你聽過嗎？美國配音員病逝，終年74歲。(X)

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上世紀90年代，美國線上(AOL, America Online)迅速崛起，為該公司配音經典問候語「You’ve Got Mail(你有新郵件)的配音員Elwood Edwards於上周二(5)病逝，終年74歲。

綜合報道，Elwood Edwards5日在美國北卡羅來納州新伯爾尼的家中，因中風併發症離世。1989 年， Elwood 的第二任妻子KarenAOL的前身公司任職客戶服務，她得知公司正尋找軟件的配音員後，便推薦了她的丈夫。但當時AOL未有安排Elwood到錄音室錄音，他只是坐在家中客廳裡，用錄音機以錄音帶錄下「Welcome(歡迎)、「Goodbye(再見)、「File’s done(文件已完成)等語音，當然包括了經典的問候語「You've got mail」，酬勞為200美元(1,550港元)

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Elwood在家中客廳裡，用錄音機錄下「Welcome」(歡迎)、「Goodbye」(再見)、「File’s done」(文件已完成)，以及經典問候語「You've got mail」。(網上圖片) 1998年浪漫愛情喜劇電影《網上情綠》。(X)

You've got mail」為上世紀90 年代尾流行文化口號

Elwood的女兒Heather Edwards表示，每當有人提起「You've got mail」這件事，父親都會面紅，笑言：「他喜歡受關注，但從未習慣過」。

You've got mail」亦成為 20 世紀 90 年代尾的流行文化口號，並成為 1998 年湯漢斯 (Tom Hanks) 與美琪賴恩(Meg Ryan) 主演的浪漫愛情喜劇電影的片名，本港譯名為《網上情綠》。

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