「You’ve Got Mail」你聽過嗎？美國配音員病逝　終年74歲(有片)

上世紀90年代，美國線上(AOL, America Online)迅速崛起，為該公司配音經典問候語「You’ve Got Mail」(你有新郵件)的配音員Elwood Edwards於上周二(5日)病逝，終年74歲。

綜合報道，Elwood Edwards於5日在美國北卡羅來納州新伯爾尼的家中，因中風併發症離世。1989 年， Elwood 的第二任妻子Karen於AOL的前身公司任職客戶服務，她得知公司正尋找軟件的配音員後，便推薦了她的丈夫。但當時AOL未有安排Elwood到錄音室錄音，他只是坐在家中客廳裡，用錄音機以錄音帶錄下「Welcome」(歡迎)、「Goodbye」(再見)、「File’s done」(文件已完成)等語音，當然包括了經典的問候語「You've got mail」，酬勞為200美元(約1,550港元)。