007變美國人？亞馬遜收購系列，貝索斯問影迷想誰做占士邦。

綜合報道，亞馬遜美高梅工作室、Michael與Barbara將共同成立一家新的合資公司，共同持有「007」占士邦的知識產權，三方皆是該系列的共同擁有者，但未來創作方向則將由亞馬遜美高梅工作室主導。報道提到，亞馬遜購入007創作主導權的費用為10億美元，在這單重磅消息公布不久後，亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)就在其個人社交平台向影迷徵詢下一位飾演占士邦的合適人選：「你會選誰擔任下一位詹姆斯？」

風靡全球影壇的「007」占士邦(James Bond)系列電影將迎來重大改變，美國電商巨企亞馬遜(Amazon)旗下的亞馬遜美高梅工作室(Amazon MGM Studios)上周四(20日)宣布，正式買下「007系列」的創作主導權，該系列的長期製作人Michael Gregg Wilson與Barbara Broccoli將退出核心創作團隊。

邦女郎 Valerie Leon 憂失英國風格

最後一位飾演詹姆斯的英國影星丹尼爾基克(Daniel Craig)向Barbara和Michael表示祝賀。丹尼爾基克2006年首次飾演007，已先後5次在大螢幕上飾演占士邦。不過，曾經飾演「邦女郎」現年81歲的Valerie Leon則向英國媒體表示，如果由亞馬遜接掌007系列，這個深入民心的電影將不再有英國風格。Valerie曾與著名影星辛康納利(Sean Connery)和羅渣摩亞(Roger Moore)於電影《鐵金剛勇奪巡航導彈》(Never Say Never Again)和《鐵金剛勇破海底城》(The Spy Who Loved Me)演出。

007系列電影自1962年已製作共25部作品。但2021年推出《007：生死有時》至今已4年沒有發行新作，是007放過最長「假期」。