1個打10個｜烏坦克單獨伏擊整排俄車隊　激戰片段網上瘋傳(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第43日。網上近日流傳有一段的無人機影片，一輛烏克蘭坦克在隱蔽位置伏擊整排俄羅斯戰車，令不少網民驚嘆烏軍的勇氣及戰術。

英國《每日郵報》(Daily Mail)報道，一輛烏克蘭坦克巧妙地在建築物的掩護下，從縫隙間向俄軍車隊開火，即使面對一排俄軍戰車，仍然無畏持續攻擊，成功避過俄軍猛烈炮擊，並等到烏軍後援抵達，成功逼退俄軍。

俄軍還擊似乎未搞清楚目標

報道指，事發在距離烏克蘭約50公里的Nova Basan，影片可見有一排俄軍車隊駛入街道，突然有一輛烏坦克從遠處向他們開火，俄軍發現狀況有異，隨即發炮還擊，卻是瞄準另一邊田野、鏡頭以外的方向。烏坦克從建築物後的罅隙發炮，並持續作出攻擊。影片後半部分，是烏軍後援炮擊隊發炮追截俄軍車隊，有至少2架俄戰車毀燒起火。