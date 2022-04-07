1個打10個｜烏坦克單獨伏擊整排俄車隊　激戰片段網上瘋傳(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第43日。網上近日流傳有一段的無人機影片，一輛烏克蘭坦克在隱蔽位置伏擊整排俄羅斯戰車，令不少網民驚嘆烏軍的勇氣及戰術。
英國《每日郵報》(Daily Mail)報道，一輛烏克蘭坦克巧妙地在建築物的掩護下，從縫隙間向俄軍車隊開火，即使面對一排俄軍戰車，仍然無畏持續攻擊，成功避過俄軍猛烈炮擊，並等到烏軍後援抵達，成功逼退俄軍。
俄軍還擊似乎未搞清楚目標
報道指，事發在距離烏克蘭約50公里的Nova Basan，影片可見有一排俄軍車隊駛入街道，突然有一輛烏坦克從遠處向他們開火，俄軍發現狀況有異，隨即發炮還擊，卻是瞄準另一邊田野、鏡頭以外的方向。烏坦克從建築物後的罅隙發炮，並持續作出攻擊。影片後半部分，是烏軍後援炮擊隊發炮追截俄軍車隊，有至少2架俄戰車毀燒起火。
報道提到，烏軍所駕駛的是T-64坦克，俄軍駕駛的是BTR-82A裝甲車等，烏軍其後獲得俄軍遺下的武器，包括「空爆燃燒彈」(Thermobaric weapons)，又稱「真空彈」(vacuum bomb)。英國國防部早前指出，俄羅斯軍方承認對烏克蘭使用該種被日內瓦公約中禁止對平民使用的炮彈。
#Ukraine: Remarkable footage of a single UA T-64BV tank engaging a Russian convoy, destroying a BTR-82A from an ambush position. Though other shots miss, appears that this held up the convoy enough for UA indirect fire to strike it, taking out other armour & leading to a retreat. pic.twitter.com/Ax8o23htMD— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 5, 2022