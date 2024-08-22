1歲男嬰將蛇當玩具　捉住放入口活活咬死(有片)

綜合報道，事件發生在比哈爾邦Gaya，男嬰母親發現，原本獨自在露台上玩耍的兒子，身邊赫然出現一條蛇屍，嚇得帶孩子直奔醫院。幸好醫護人員表示，男嬰身體非常健康，同時證實那條蛇沒有毒性，令這家人鬆一口氣。

印度比哈爾邦(Bihar)近日就發生一宗離奇事件，一名年僅1歲的男嬰在家玩耍時，竟將「路過」的蛇誤認為「玩具」，不但將蛇捉住玩，還把蛇活活咬死，慶幸男嬰最終絲毫無損。

蛇屍有嚴重凹陷 疑似是牙印

男嬰母親受訪時表示，孩子沒有意識到危險，以為蛇是玩具。一邊抱著滿臉懵懂的男嬰，一邊展示蛇屍照片，可見其深色細長的身軀，有一部分嚴重凹陷，疑似是牙印。其實，當地不時傳出有蛇闖入民居事件。今年7月，一名男子準備睡覺時，突然遭到毒蛇攻擊，未料他竟持武器攻擊毒蛇，再用嘴巴撕咬咬死毒蛇，至於男子送醫經治療後已健康出院。