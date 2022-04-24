10匪闖美LV專門店 幾分鐘閃掠逾百萬元貨品

打劫銀行或金行等，在密嚴保安下已經「過時」，索價不菲卻任顧客自由拎上手細看的名牌手袋，已成為不法之徒垂涎的目標。美國俄亥俄州周三有8至10名匪徒，施施然走進一間LV(Louis Vuitton)專門店「見嘢就拎」，在短短數分鐘內快閃掠走總值14萬美元(約109萬港元)的手袋等產品，類似案件在當地已非首例。

LV專門店遭洗劫 賊人如入無人之境

案發在下午3時許，該群穿上連帽衛衣、戴著面罩及手套的賊人，快步走進位於肯伍德區(Kenwood)的購物中心Kenwood Towne Centre，掠走貨架上幾乎所有陳列品。有報警的民眾表示過程迅雷不及掩耳，「我們剛轉個背……賊人已經走了」。閉路電視可見賊人分乘兩輛在商場外接應的私家車逃走，警方尚在緝捕疑犯，截至本港時間周日仍未有人落網。有關方面本來估計有逾40萬美元貨品被搶，點算後下調至14萬美元。

女主播指涉案LV店方禁員工阻止盜竊

當地電視台WLWT的女主播Sheree Paolello稱，她有朋友在案發LV專門店任職，她聲稱對方跟她說去年聖誕時曾見到有人在店內盜竊，「她向經理說，經理卻回應『是啊我們知道。但我們不准出手制止』。」令她感到很驚訝。

美國名店搶掠案持續發生

據報全美過去數年類似的搶劫案增加，有評論歸咎於當局對於沒有使用暴力的罪案，採取相對寬容的政策所致。去年11月，加州三藩市市中心的聯合廣場(Union Square)周圍的名店遭搶掠，其中LV專門店被洗劫一空，目擊者稱有十多人湧入店內搶掠，有人更雙手抱滿衫離開。同月伊利諾伊州芝加哥鄰近地區，一間LV店舖亦遇劫，14名賊人趁守衛短暫休息時闖進店裡，閃電掠奪貨架上物品，守衛趕回時賊人已分乘3輛汽車離開，該店損失約12萬美元(約94萬港元)。三藩市、紐約及芝加哥去年7及10月亦分別有百貨公司及名店遭搶掠。