10歲男童遭婦人尾隨險被拐走 機警走入舖頭叫店員扮阿媽 (有片)

美國賓夕法尼亞州Pottstown一名10歲男童上周五放學回家險遭拐走，一名婦人在途中搭訕，說認識他家人和請他去食漢堡包。男童並未有相信，但婦人一直緊跟，他差不多回到家時，靈機一動走入常到的店舖，並叫女店員假扮他的媽媽，以避對方的糾纏。店員稱，那名男童身體不停顫抖，寸步不敢離開她。

拐帶｜「你扮作我的母親」 店內的閉路電視拍到街外的情況，見到讀4年級的Sammy Green經過，後面跟著一名女子。Green打開店門入內，那名女子仍未放棄，拉著打開的店門探頭入內。畫面見到Green走向女店員細聲向對方求救。Green父親說，兒子當時叫17歲店員Hannah Daniels「你扮作我的母親，因這名女子一直跟著我」。片段可見Daniels迅速將Green護在身後，走向那名女子，然後關上店門並上鎖，那女子才肯離去。

拐帶｜父親：每次看片段我都喊起來 Green父親稱，看過片段後，他打從心裡害怕，「每次看片段我都喊起來」。Green說，他從學校經大街步行回家，那名女子開始跟著他，並說正要前往漢堡包店，問他是不是也去那裡，又問他家在哪裡。Green從未見過那女子，但對方聲稱認識他的家人，他應該跟她走。幸好屋企附近的店舖有營業，他可以走入去求救。

