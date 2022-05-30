10歲童恐嚇槍擊　佛州警立即逮捕 (有片)

美國德州小學槍擊慘案造成21名師生死亡，案中槍手事前多次明示要犯案但警方未能防患未然，加上行動中反應遲疑，遭受各界嚴厲抨擊。佛羅里達州的警員決定採取先制措施，即使對象是10歲男童。當地警長更警告，只要敢將致命性武器帶進該郡，「我們就會殺了你」(we are going to kill you)。
美國《霍士新聞》(Fox News)報道，一名就讀佛州開普科勒爾(Cape Coral)的小學Patriot Elementary School的10歲男童，因為涉及在社交平台發文恐嚇要對學校作「大規模槍擊」(mass shooting)，學校校園保安組通報警方，警方隨即在周六(29日)拘捕該名男童。
警長：威脅並不好玩 須承受真正後果
警長Carmine Marceno指出，「該名學生的恐嚇行為是非常病態，特別是在最近的德州小學槍擊悲劇之後。」他強調：「確保我們孩童的安全是至高無上，校園中將有法律與秩序進駐，我的團隊不會遲疑一秒，一秒也不會，調查此類威脅。」他重申，威脅並不好玩，該名男童聲稱威脅是假的，但他現在則要承受真正的後果。涉案的10歲男童仍在拘禁偵訊中。Carmine Marceno更在發布會上強硬警告，只要敢將致命性武器帶進該郡，「我們(警方)就會殺了你」。
Florida’s #lawandorder Sheriff Carmine Marceno responds to #Uvalde, TX school shooting:— Carmine Marceno - Florida’s Law and Order Sheriff (@SheriffLeeFL) May 27, 2022
You don’t get to shoot our children. You bring deadly force in this county, we are going to kill you. pic.twitter.com/bYVnNT5FSl