10歲童恐嚇槍擊　佛州警立即逮捕 (有片)

警長：威脅並 不 好玩 須承受真正後果

警長Carmine Marceno指出，「該名學生的恐嚇行為是非常病態，特別是在最近的德州小學槍擊悲劇之後。」他強調：「確保我們孩童的安全是至高無上，校園中將有法律與秩序進駐，我的團隊不會遲疑一秒，一秒也不會，調查此類威脅。」他重申，威脅並不好玩，該名男童聲稱威脅是假的，但他現在則要承受真正的後果。涉案的10歲男童仍在拘禁偵訊中。Carmine Marceno更在發布會上強硬警告，只要敢將致命性武器帶進該郡，「我們(警方)就會殺了你」。