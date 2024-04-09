100歲二戰老兵　將於6月在法國迎娶96歲未婚妻

80年前，年僅20歲的美國陸軍空軍下士Harold Terens，在「諾曼第登陸」(D-Day)後不久首次來到法國；80年後的今年，他將於6月再次造訪法國，參加法國慶祝擺脫納粹統治80周年紀念活動，並且在當初美軍登陸海灘附近的一個小鎮，迎娶96歲的未婚妻Jeanne Swerlin。

綜合報道，Harold和Jeanne都曾結過婚，並都在紐約長大；Harold於1948年結婚，育有2女1子，還有8個孫子與10個曾孫，妻子於2018年去世。Jeanne同樣擁有2女1子，並有7個孫子與7個曾孫，第一任及第二任丈夫都已離世，伴侶亦於2019年去世。