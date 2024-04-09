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國際
2024-04-09 13:58:00

100歲二戰老兵　將於6月在法國迎娶96歲未婚妻

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100歲二戰老兵，將於6月在法國迎娶96歲未婚妻。（網上圖片）

100歲二戰老兵，將於6月在法國迎娶96歲未婚妻。（網上圖片）

80年前，年僅20歲的美國陸軍空軍下士Harold Terens，在「諾曼第登陸」(D-Day)後不久首次來到法國；80年後的今年，他將於6月再次造訪法國，參加法國慶祝擺脫納粹統治80周年紀念活動，並且在當初美軍登陸海灘附近的一個小鎮，迎娶96歲的未婚妻Jeanne Swerlin

綜合報道，HaroldJeanne都曾結過婚，並都在紐約長大；Harold1948年結婚，育有21子，還有8個孫子與10個曾孫，妻子於2018年去世。Jeanne同樣擁有21子，並有7個孫子與7個曾孫，第一任及第二任丈夫都已離世，伴侶亦於2019年去世。

Harold和Jeanne於2021年開始交往，決定今年結婚。（網上圖片） Harold和Jeanne於2021年開始交往，決定今年結婚。（網上圖片） Harold和Jeanne於2021年開始交往，決定今年結婚。（網上圖片）

將於6月到巴黎舉行婚禮

HaroldJeanne是透過介紹而認識，起初見面並不順利，Harold說：「我甚至沒有多看她一眼，也沒怎麼和她說話」。Jeanne也說：「我們在餐桌上你看我，我看你，但甚麼也沒發生。」但家人朋友希望他們能作多一點了解，決定再牽紅線，兩人亦慢慢墜入愛河，於2021年開始交往，決定在2024年結婚。HaroldJeanne與家人計劃於6月前往巴黎，與其他二戰老兵一起參與紀念活動；之後會前往諾曼地附近的小鎮Carentan-les-Marais，在一所建於1600年代的教堂裡舉行婚禮。

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