100歲男長壽秘訣：每周5天3小時健身 外加魚素餐單

美國男子Les Savino於8月慶祝100歲，但他拒絕放慢腳步，繼續獨立地生活，自己揸車去健身室。他自1983年起，每星期一至五都會做3小時健身，從早上7時半至10時半。除了勤做運動，他的長壽秘訣還包括只食魚和蔬菜，亦不抽煙，每晚也會喝兩杯「馬丁尼」(martini)雞尾酒。

長壽秘訣｜「運動好過藥物」

Savino說，他不覺自己有100歲，仍然會去健身，想繼續享受人生，「很多人到100歲時不再享受人生，但我每天仍像30歲時那樣過」。他又指，運動好過藥物，很多人依賴藥丸，但他不會，「我只會食治高血壓藥」。Savino逢周一、三、五會舉重練力，周二和周四則會玩單車機和跑步機，以及一些伸展運動。