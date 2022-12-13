100歲男長壽秘訣：每周5天3小時健身 外加魚素餐單

美國男子Les Savino於8月慶祝100歲，但他拒絕放慢腳步，繼續獨立地生活，自己揸車去健身室。他自1983年起，每星期一至五都會做3小時健身，從早上7時半至10時半。除了勤做運動，他的長壽秘訣還包括只食魚和蔬菜，亦不抽煙，每晚也會喝兩杯「馬丁尼」(martini)雞尾酒。
長壽秘訣｜「運動好過藥物」
Savino說，他不覺自己有100歲，仍然會去健身，想繼續享受人生，「很多人到100歲時不再享受人生，但我每天仍像30歲時那樣過」。他又指，運動好過藥物，很多人依賴藥丸，但他不會，「我只會食治高血壓藥」。Savino逢周一、三、五會舉重練力，周二和周四則會玩單車機和跑步機，以及一些伸展運動。
長壽秘訣｜父母均活過80歲 83歲才退休
除了運動，Savino指自己長壽可能同良好基因有關，出生於意大利的父母分別活到89歲和84歲，即使他們移居美國後，負擔不起常常看醫生。Savino也不會大飲大食，不太喜歡牛扒和肉，喜歡食蔬菜和海鮮，每周只是食一次意大利菜式菠菜焗蛋。Savino原在食品公司工作，之後開設顧問公司，經常要到世界各地出差見客。他喜歡這份工作，直至83歲在妻子要求下才退休。她與妻子在中學時認識，兩人結婚70年，有4名孩子，即使最大的孩子已77歲，他仍會叫他們「小孩」，而他89歲的老伴於2011年離世，但有其他家人圍繞身邊，他亦會在健身室認識新朋友。