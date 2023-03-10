100%純天然｜龐貝古城仍需時挖掘　派150隻綿羊保護遺跡(有片)

意大利龐貝古城66公頃的遺址，自250年前開挖以來，考古學家只發現了約三分之二。免受尚未開發的部分遭受大自然與時間的侵蝕，龐貝考古公園決定引進150隻綿羊協助清除雜草，保護遺跡。

龐貝古城是於公元79年遭到維蘇威火山噴發而毀滅的羅馬城市。幾千年來，66公頃的龐貝古城一直埋在數米厚的浮石以及火山灰之下，直到250年前考古學家開始挖掘，才得以重見天日。然而，遺跡至今只發現了約三分之二，隨著時間流逝，大自然與環境改變可能侵蝕遺跡，龐貝考古公園現時的首要目標是去保護尚未開發完成的部分。