國際
出版：2026-Jan-09 21:38
更新：2026-Jan-09 21:38

委內瑞拉｜特朗普：與代總統相處融洽　擬千億投資石油業

美國總統特朗普稱委內瑞拉展現尋求和平的姿態，因此他宣布取消原定對委第2波行動。（圖／美聯社）

美國與委內瑞拉局勢緊張，美方甚至宣布接管委國，不過美總統特朗普宣布，由於委國展現與美合作意願，因此他決定取消原先對委國的「第二波攻擊計劃」，還會投入高達1,000億美元（約7,795億港元）投資委國石油。

據《路透社》、《CBS》報導，美軍「逮捕」委內瑞拉總統馬杜羅及其妻子西莉亞後，委國當局近日釋放大量政治犯，根據官方名單，當中包含多名人權律師與反對派人士，還有部分外國公民。

取消第二輪攻擊

對此，特朗普在自家社交平台Truth Social發文表示，委國此舉可說是「尋求和平」的標誌，是個非常重要且明智的行為。

不僅如此，美委雙方將在石油、天然氣基礎設施上進行重建，這次的合作規模會更大，且品質更好，也會更現代化。出於此，特朗普決定取消原先規劃的第二輪攻擊，但為了確保安全和穩定，美軍艦隊還是會留守在原地。

委內瑞拉釋放政治犯。(路透社) 委內瑞拉政府支持者身穿印有前總統查韋斯畫像的上衣。(資料圖片) 委內瑞拉政局突變 油價短期受壓長線不悲觀 委內瑞拉代理總統羅德里格斯 委內瑞拉反對派領袖馬查多。（資料照／路透） 委內瑞拉經常停電。（資料照／《美聯社》）

投資金額至少1,000億

同時，特朗普在《霍士新聞》採訪中透露，他和委國代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）領導的當局相處融洽，且他將會見並敦促美國多家石油企業投資委國，投資金額至少1,000億美元（約7,795億港元）。

《CBS》報道指出，預計有14家石油公司高層出席與特朗普總統的會面，包含Halliburton、雪佛龍（Chevron）、美孚（Exxon）、康菲石油（ConocoPhillips）、瓦萊羅（Valero），以及馬拉松石油（Marathon and Continental）。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

