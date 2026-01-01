美國明尼蘇達州明尼亞波利斯（Minneapolis）移民及海關執法局（ICE）探員開槍射殺美國公民的案件引發爭議。許多人對於ICE是否反應過當產生質疑。對此，開槍的聯邦探員羅斯（Jonathan Ross）也提供了衝突當下的影片自清，還原整宗事件。 從最新曝光的影片可以看到SUV駕駛座的古德（Renee Nicole Good）對羅斯說「沒關係老兄，我不生你的氣」，而此時她的同性伴侶蕾貝卡（Rebecca）站在車外，開始對這名聯邦探員叫囂：「沒關係，我們不會每天早上換車牌，讓你知道一下。等你之後再跟我們說話時，車牌還是一樣的，我們是美國公民。」她一邊用自己的手機拍攝，一邊嘲諷道:「你想找我們麻煩？我建議你去吃個午餐吧，大塊頭。去吧。」

「都是我的錯」 當蕾貝卡試圖從乘客側回到車內時，一名探員下令「給我下車」，古德卻開始倒車。車輛移動期間，仍在車外的蕾貝卡高喊「開車，寶貝，開車！開車！」隨後古德加速離開並擦撞到羅斯，促使他開槍射擊。 槍擊事件發生後拍攝的另一段影片顯示，蕾貝卡哭喊著「都是我的錯」。她臉上沾滿血跡，她說:「是我叫她來這裏的，都是我的錯。他們剛剛射殺了我的妻子。」 據《紐約郵報》報道，古德和蕾貝卡是一個反ICE鄰里團體的成員，他們會使用哨子來提醒其他人該地區有聯邦官員出現。當天她們也是為了阻礙ICE探員執法才開車到現場。蕾貝卡在當地時間10日向《華盛頓郵報》發表聲明，表示她和古德當時在該街區是為了「支持我們的鄰居」，並補充說:「我們有哨子，但他們有槍。」

