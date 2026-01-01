美國總統特朗普在突襲委內瑞拉並生擒總統馬杜羅後，毫不掩飾他的下一個目標就是格陵蘭，甚至揚言一定會對格陵蘭採取行動，其中不排除動用武力。到底格陵蘭有甚麼重要性，讓特朗普如此渴望擁有？ 格陵蘭位於北極圈內，是一個資源豐富的島嶼，面積達216萬平方公里，曾為丹麥殖民地，現為丹麥自治領地。格陵蘭近90%的人口是因紐特人，其經濟長期以來以漁業為主。而它同時也是世界上人口密度最低的地區，大部分面積被冰層覆蓋，島上僅56,000位居民，主要靠船隻、直升機和飛機在島上各城鎮間移動，這些城鎮多散布在西海岸。

格陵蘭的政治長期以來一直受到丹麥殖民遺產的影響。1953年，隨着第二次世界大戰後全球去殖民化浪潮的興起，格陵蘭被納入丹麥，然後在1979年獲得自治權。2009年，它實現了自治政府，但其外交、安全、國防和貨幣政策仍由丹麥控制。 美國總統特朗普已不止一次提出想要接管格陵蘭，特朗普不斷強調從國家安全的角度來看，美國需要格陵蘭。

據CNN報道分析，三個相互關聯的因素使格陵蘭成為重要的戰略區域： 地緣政治位置 格陵蘭位於美國和歐洲之間，橫跨所謂的「格陵蘭-冰島-英國缺口」（GIUK Gap），這位置對控制北大西洋的貿易和安全至關重要。

在美軍活捉馬杜羅的隔天，特朗普再次強調美國需要格陵蘭，他表示：「格陵蘭到處都是俄羅斯和中國船隻」；「從國家安全角度來看，我們需要格陵蘭，而丹麥無法做到這一點」。 豐富的自然資源 特朗普淡化格陵蘭自然資源的重要性，上個月他告訴記者：「我們需要格陵蘭是為了國家安全，而非礦產資源。」然而，他的前國家安全顧問沃爾茨（Mike Waltz）在2024年1月暗示，特朗普對格陵蘭的關注確實與自然資源有關，他告訴霍士新聞：「特朗普對格陵蘭的關注是來自關鍵礦產和自然資源。」

隨着氣候危機導致北極冰層融化，格陵蘭島豐富的礦產資源可能會更容易開採。

北極圈航運路線 冰川融化也使得北方航道一年中大部分時間都可以通航，這對貿易和安全都產生了影響。隨着氣候危機改變北極地區的地理格局，美國、中國和俄羅斯現在正為爭奪北極地區而展開較量。 對於美國的意圖侵略，丹麥總理弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）重申：「丹麥王國的立場非常明確，且格陵蘭已多次表示不願成為美國的一部分。」 法國、德國、義大利、波蘭、西班牙、英國和丹麥等歐洲主要大國領導人也表達了對丹麥和格陵蘭的支持，並補充說北極安全必須與包括美國在內的北約盟國共同維護。這些國家領導人在聯合聲明中表示：「格陵蘭屬於其人民。只有丹麥和格陵蘭才能決定有關丹麥和格陵蘭的事務。」